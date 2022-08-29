有意效仿黄俊雄出国进修 陈罗密欧欲演疯子当飞虎

好友黄俊雄不久前才前往纽约进修，陈罗密欧接受《新明日报》访问时也说，有意效仿出国进修。

他说：“如果时间允许，当然是希望能出去看一看世界，看一下外面教的东西是什么。其实有出国拍过戏，当时也学了一些（不同的东西），所以也向往有一天可以出国去好好进修，可以是比较长的时间，而不是短短的课程。”

陈罗密欧也透露自己比较喜欢华人娱乐圈的演戏方式，所以希望有机会前往中国进修。

望甩白马王子角色

陈罗密欧也分享，自己想要挑战一些跟自己没有那么接近的角色。他说：“可以是比较偏向疯子、双重性格或是（参演）诡异或恐怖片。这些我都很愿意尝试。”

另外，陈罗密欧也希望能饰演一些更精英的角色，例如飞虎队、空军或海军，他说：“我觉得这些都是身为演员很想尝试的，跳脱邻家男孩或是白马王子类似的角色。”

饰演过那么多角色，觉得自己与哪个戏里的角色最贴切？

“哇，这个问题其实有点难！因为我也问过自己这个问题，可是到目前为止我不能说哪一部戏，因为其实很多戏我饰演过的角色都感觉跟我挺贴切的。另外，我也觉得拍了很多年的戏，每一次拍戏，反而是戏里的角色影响到我本人，所以我可能就会开始偏向某某角色的感觉，对于自己原本的性格是怎样，这些都有点模糊了。”

虽然被角色感染，但陈罗密欧说，自己目前还是处于健康的状态，“至少没有被坏的或负能量的（东西）影响到我本人。”

为新剧练刀工

陈罗密欧最近也正忙着拍摄《遇见你，真香！》，他在这部剧里饰演的是一名专业的型男厨师刘晨光，样貌厨艺兼具且拥有自己的私房菜餐厅。

本身觉得自己的厨艺只是一般般的陈罗密欧说，厨艺是他这个角色最大的挑战。他说：“戏里有很多要切得快切得精准细腻的刀工画面，这些都是比较具有挑战的。”

开拍前，陈罗密欧上了几堂课来学怎么料理食物、刀工以及拿刀的手势，敬业的他为了尽快能达到厨艺水准，在家时也常会到厨房帮忙。