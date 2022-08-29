Johnny Depp“现身”MTV颁奖礼讨工作 Taylor Swift成大赢家

（综合讯）打赢与前妻Amber Heard互告的“世纪官司”，Johnny Depp空降2022年“MTV音乐录影带大奖”讨工作。

颁奖典礼今早（美国时间28日晚上8时）在纽泽西州纽华克的保诚中心举行颁奖典礼。节目开始时，MTV标志性的“月球人”空降现场，仔细一看，竟然是Johnny Depp。他的脸以数码方式出现在月球人的头盔上，一边降落一边解释自己登场的原因：“我需要工作。”

他稍后也在一次广告时间后再度亮相“讨工作”：“我只想让你们知道，我可以参加生日、婚礼、洗礼仪式、任何你需要的场合。”

另一方面，输掉官司的Amber Heard因遭判须赔1035万美元（约1442万新元）而陷入财务危机。她向演艺圈好友求救，不料都遭到拒绝。

Taylor Swift惊喜宣布新专辑发行日。（图/互联网）

Taylor Swift夺三奖

Taylor Swift以自编自导的微电影MV《All Too Well》拿下“最佳导演”、“最佳长篇音乐录影带”，以及和压轴大奖“年度最佳音乐录影带”三个大奖。她得奖致辞，惊喜宣布新专辑《Midnights》将在10月21日发行，让全场歌迷疯狂。

24岁美国饶舌歌手Jack Harlow和Lil Nas X合作的《Industry Baby》拿下“最佳合作”、“最佳美术指导”、“最佳视觉效果”三个奖项，他的歌曲《First Class》则获得“夏日最佳歌曲”。

BLACKPINK第一次出席“MTV音乐录影带大奖”颁奖礼。（图/互联网）

此外，韩国最夯女团BLACKPINK今年首度踏上“MTV音乐录影带大奖”，献唱了新歌《Pink Venom》。BLACKPINK获颁“最佳元宇宙演出”奖，成员之一的Lisa则以个人单曲《Lalisa》拿下“最佳K-POP MV”奖。

BTS虽然没有出席颁奖礼，却获“年度团体”大奖。