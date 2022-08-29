为700亿韩元《小女子》金高银大斗严基俊

“柔美”金高银大战“朱丹泰”严基俊，这样的剧情，是否让你非常期待？韩剧《小女子》（Little Women，之前译《小妇人》）不仅有刚以《柔美的细胞小将》夺得第一届青龙系列大奖最佳女主角的金高银，和“Penthouse”大恶角“朱丹泰”严基俊这两名大咖，其他演员还有魏嘏隽、南志铉、朴持厚、严志媛、姜勋、金美淑，客串演员则有宋仲基和吴正世。

能请到宋仲基义气相挺，是因为《小女子》的导演是《黑道律师文森佐》的金熙元导演，编剧则是电影《女仆》和《分手的决心》的郑瑞景，幕后团队同样坚强。

《小女子》剧情描述家境清寒的三姐妹仁珠、仁京和仁惠，某一天捡到700亿韩元（约7200万新元），三人面对金钱的诱惑，各自有着不同的想法，同时要对抗韩国最有钱和最有权势的财阀家庭。饰演这对财阀夫妻的是严基俊和严志媛，他们是另一个故事轴心。

《小女子》星期一（8月29日）下午在韩国举行线上直播记者会，导演金熙元带着金高银、南志铉、朴持厚和魏嘏隽亮相。

金高银：负责耍幽默

金高银介绍自己的角色时说：“我饰演的大姐仁珠认为，只有金钱可以守护自己和家人。我不知道编剧是否有意让这个角色搞笑，但演出时我很自然地流露搞笑的一面。这部剧是暗黑的，这部分就留给我的两个妹妹，我负责耍幽默。其实魏嘏隽也想搞笑，但我跟他说不可以，搞笑是我的专属，哈哈！”

魏嘏隽饰演来自英国著名大学的顾问崔道日，颜值和实力兼具的他，在仁珠卷入700亿韩元事件时出现在她身边。这笔钱后来不见了，崔道日要仁珠与他合作，一起找回遗失的金钱。金高银说：“我不确定我能帮助他，因为我不聪明，我只是跟随他的指示，但我真的只是在跟随他吗？”金高银故弄玄虚，让人更期待她与魏嘏隽剧中的关系。

魏嘏隽饰演一个神秘的男子。（Netflix提供）

魏嘏隽展露神秘性感

魏嘏隽形容自己的角色是一个神秘男子：“他为什么要得到这笔钱？他接近仁珠的真正目的是什么？他到底是善还是奸？他充满神秘的吸引力。”主持人赞魏嘏隽之前的角色都有着性感气质，问他这次会不会再展露性感魅力，他说：“这次不是明显的性感，应该是神秘的性感吧！”

南志铉饰演充满正义感的二姐，不愿意向金钱低头。（Netflix提供）

南志铉朴持厚 亲如真姐妹

仁珠在捡到700亿韩元的当下，就想着要为家里买房买车，让家人过上好的生活，但也因为这样的大胆行为惹祸上身。妹妹仁京则与她相反，饰演仁京的南志铉说：“仁京是一个热血又正义的记者，她不愿意向金钱低头。我之前的角色都是可爱又开朗，这次的比较沉重，她目标明确，说到做到，但也懂得保持冷静和理性。”

朴持厚饰演小妹，她说剧中两位姐姐私下也很疼爱她。（Netflix提供）

以《僵尸校园》打开知名度的朴持厚饰演小妹仁惠，虽然家境贫寒，但集两个姐姐的宠爱于一身，也凭自己的绘画才华和实力考入艺术名校。朴持厚说：“在片场，我会想，我们真的是姐妹吧？因为两位前辈真的很疼爱我。”

南志铉说：“朴持厚真的很像我的亲妹妹，她是我们的宝贝，我和金高银看着她，觉得她那么娇小，那么珍贵，让大家都想保护她。”

与《黑道律师文森佐》摄影导演和配乐人合作

金熙元导演说，这部剧是对文学名著《小妇人》的重新演绎，“我好奇如果《小妇人》的主角来到韩国，会发生什么事？这部剧12集，节奏明快，会紧紧抓住你的注意力。”

《黑道律师文森佐》是2021年的大热剧，金熙元这次与该剧的摄影导演和配乐人再次合作。说到这次的配乐，金熙元透露：“《文森佐》的配乐有着古典味道，这次我不只要古典味，也配合故事节奏，要嘻哈和动感十足的音乐。配乐老师被我折磨，他还在录音室努力中。”

金熙元的专业让演员赞不绝口，魏嘏隽说：“导演的作品都叫好叫座，我们很信任她，有任何疑问，她都有答案。她对工作充满热情和活力，是我们的社会需要的领袖。”魏嘏隽的赞美让金熙元好害羞，立即说：“是我收买了他。”主持人调侃：“看来导演的下一部作品，男主角一定是魏嘏隽。”

《小女子》6月底来新取景，在已公开的预告中可以看到滨海湾金沙和富丽敦酒店，可惜记者会上没有提到狮城的拍摄，观众只能等剧集播出时，才知道几位主角在新加坡发生了什么事。

《小女子》9月3日在Netflix播出。