《龙族前传》场景美轮美奂 首播破HBO收视纪录

龙族前传 House Of The Dragon

可上HBO Go观看,每星期一上午9.00更新一集

《龙族前传》(House Of The Dragon)是美剧《冰与火之歌:权力游戏》(Game Of Thrones)的前传,8月22日首播,首播集在美国HBO与HBO Max平台上共计有998.6万人收看,打破历史纪录,成为电视网旗下最多观众收看首播集的原创新剧。此次首播也为HBO Max写下新纪录,成为在美国、拉丁美洲和EMEA(欧洲、中东和非洲)地区最多人观赏的剧集。HBO高兴得不得了,并说:“这也推动了平台迈向前所未有的成长。”《龙族前传》在社媒上也引起热烈讨论,首播日当晚,剧集成为推特和谷歌趋势话题榜的冠军。

根据“Deadline”报道指出,《龙族前传》比起2011年《冰与火之歌》首播的观众多了350%,不过当年还没有HBO Max的加持,而流媒体也非王道。

《龙族前传》背景为《冰与火之歌》的200年前,聚焦坦格利安(Targaryen)家族,讲述这个家族的衰落,以及被称之为“血龙狂舞”的家族内战。从上周登场的首集,可以看出制作砸了很多钱,场景美轮美奂,骑士坐在马上互相搏斗的众人围观大场面,调度有寸。不少从高空中往下俯瞰拍摄的大地,也是让人看得目不转睛。

此集焦点在国王韦赛里斯坦格利安一世的怀孕妻能否为他产下儿子,这牵扯到王位的继承人。谈到继承人,王国的长女——雷妮拉坦格利安公主以及国王的弟弟戴蒙坦格利安都被王室里的人提及,不过国王认为戴蒙对权力的渴望,以及他暴躁嗜血冲动的性格,势必会成为暴君,不会给世间带来和平,所以他不可能选戴蒙当继承人。饰演戴蒙的英国男星Matt Smith(马特史密斯)在《龙族前传》里干干净净的白皙脸孔,以及梳得整齐的金黄色长发,让人想起《魔戒》三部曲里的角色Legolas(勒苟拉斯)。总的来说,都是帅哥。

米莉爱考克(右)饰演的少女版雷妮拉坦格利安公主,与闺蜜在看骑士搏斗。(图片由HBO提供)

床戏过多?

戴蒙在失意时爱泡欢场,剧中众多妓女与嫖客的寻欢作乐场面,颇有当年Nicole Kidman(妮可基嫚)演出的大胆电影《大开眼戒》(Eye Wide Shut)的肉欲横流。也难怪马特史密斯在接受《滚石》杂志英国版访问聊起剧中情节时,不讳地认为自己的床戏稍微过多了,他说:“你确实发现自己会问,‘我们还需要另一场性爱戏吗?’他们会说,‘是,我们需要。’我想你必须问自己:你在做什么?你是在诠释原著,还是为了呈现(我们生活的)时代而冲淡原著的本意?其实我认为忠于原著本意是一种本分。”

《龙族前传》与《冰与火之歌》相似,除了少数非常知名的演员外,许多要角都还缺少代表作。饰演雷妮拉坦格利安公主的艾玛达西(Emma D'Arcy)是1992年出生的英国女星,曾演出《寻真者》(Truth Seekers)等。饰演少女版公主的Milly Alcock(米莉爱考克)是澳大利亚女星,2000年出生,不是甜美女生,但颇有气质。相信借助《龙族前传》首集的威力,这些演员有望名气大增。英国演员、导演与剧作家Patrick "Paddy" Considine(帕特里克·“帕迪”·康斯戴恩)演出国王,小有霸气。

第一季有10集,将有许多龙登场,本剧的共同主创Ryan Condal(莱恩康戴尔)说每条龙都有自己的独特美学,否认无法分辨它们。他还说:“马丁(George R.R. Martin)不只在书中将这些生物描绘得色彩缤纷,甚至还给出关于每条龙的外貌细节,包括角和鳞片的颜色。”如果没看过《冰与火之歌》,观看具有史诗奇幻的历史厚重感的《龙族前传》,问题并不大,因为毕竟是前传。(英语对白,附有中文字幕)

权听你说

8频道 晚上8.00

邻家大男孩陈罗密欧,从小梦想当明星,也曾疯狂追星,做过临演守株待兔。小胖子如何为自己的人生逆转胜?这一期是励志的故事,值得观众细细品味。

贪婪深渊

8频道 晚上8.30

滥用权力使人腐败。1970年代,前国会议员彭由国事业如日中天,却因涉嫌失信而潜逃国外,并在35年后自首,结束逃亡生涯。前民防总监林新邦,也因索取性贿赂而自毁前程。贪污调查局也在香港廉政公署的协助下,侦破前贸易发展局局长杨胜德的古董诈骗案。

金宵大厦2(首播)Barrack O'Karma 1968

娱家戏剧(星和Ch855)晚上8.00

(图片由HBO提供)

小资女Ella(李施嬅饰)与咖啡师男友Maurice(陈山聪饰)的恋情不被人看好。Maurice离奇失踪被寻回后丧失记忆变成贴心暖男,Ella从金宵大厦着手试图解开谜团。

体坛秘史:黑哨行动 Untold: Operation Flagrant Foul

Netflix今天(8月30日)上线

NBA前裁判Tim Donaghy(提姆唐纳吉)因在自己担任裁判的赛事中参与非法赌球而入狱。结束刑期多年后,他再次回顾这起震惊整个联盟的丑闻。