“发财联盟”李国煌 辉哥 《猫山王》再发笑弹

2023年贺岁片“一开二”，李国煌、辉哥当完“发财联盟”战友，再挂帅梁导贺岁片《猫山王》！

《新明日报》不久前独家报道，本地笑星阿哥李国煌掌舵的金刚媒体投资2023年贺岁片《发财联盟》，马国吉隆坡开镜，同片演员还有老搭档辉哥程旭辉、莫小玲、暴牙菇赖宇涵、马国笑星林德荣、颜美恩以及一票马国网红。

绝少缺席春节贺岁档的千万导演梁志强也正积极筹备贺岁片，日前才通过直播找素人参演，他接受《新明日报》访问表示，征求新人反应踊跃，约四五百人传送个人视频应征，志强将从中找至少五至10人参与贺岁档演出。

记者稍早前从志强口中得悉，贺岁片名为《猫山王》（暂名），有关演员卡士至今未对外发布，但往年梁导的贺岁片都离不开他的徒弟——李国煌与辉哥，国煌、辉哥与梁导几乎成了贺岁“福禄寿”组合，这些年携手拍的贺岁片不胜枚举，近年就有《我们的故事》以及《我们的故事之沉默的年代》，都创下票房佳绩。

李国煌：适合新马中台口味

记者尝试联系国煌，被问起参演梁导贺岁片，个性爽快的国煌直认不讳：“哎哟，怎么又给你猜对了？”他承认将投入贺岁片《猫山王》演出，如所料，除了国煌，辉哥程旭辉也凑合了铁三角阵容。

拍《发财联盟》数完“钞票”，国煌、辉哥转个身就要“卖”榴梿了，两片齐齐于2023年登上华人春节档，手心是肉、手背也是肉，会否担心分薄票房？

“票房不是我所能控制的！”国煌坦言当师父梁导找他洽谈贺岁片演出时，他很仔细地从剧本、角色甚至造型了解，确保两部贺岁片完全不重复，才放心接拍，“我们拍电影、观众也在花钱看电影，如果两部片的人物性格一样就不好玩了。”

国煌得悉梁导这个《猫山王》剧本早在今年三四月就开始筹备，期间下了不少苦功，他赞叹：“担保适合新马甚至中台口味。”

记者好奇，志强也是好戏之人，这一次的贺岁片可有参演？

“我觉得他（梁志强）应该演，他好像也在‘挣扎’。”国煌不改玩笑态度。

本地笑星阿哥李国煌。（网络）

辉哥程旭辉也参演《猫山王》。（网络）

容启航加入“榴梿帮”

梁导曾说过，笑星之外，他近年的电影也常加入男神吸睛，撇开一票Ah Boy男星，梁导找了人气火爆的新小阿哥许瑞奇几次，还有《女兵外传》上下集站出来就很吸睛的阳光型男容启航，也成了梁导的心头爱。

估计容启航也将投入《猫》片参与贺岁，由于赶2023年贺岁档延误不得，演员卡士本月内就能正式揭晓。