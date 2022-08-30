娱乐吃瓜：行走的广告BLACKPINK 代言费破840万新元

韩国最夯女团BLACKPINK从头到脚都是代言，新歌《Pink Venom》的MV‘钱’力无限。

韩国媒体报道，BLACKPINK的各人代言费用介于60万至80万美金（约80万至110万新元）。今年8月出道七年的她们，这些年来从专辑、演唱会、代言费等多方面活动共赚得超过6200万美金（约8700万新元）！

天团天价代言

BLACKPINK在本月19日以《Pink Venom》强势回归，目前在YouTube已破2.2亿的MV点击率还在持续攀升中。也就是说，已有这么多人看到了BLACKPINK四姝Jisoo（智秀）、Jennie、Rose、Lisa在MV中发挥的‘钱’力——她们身上穿戴各自代言的时尚与珠宝。

MV中，智秀佩戴Cartier珠宝弹奏乐器，接着Jennie一开口唱，舞动的双手秀出Chanel戒指。歌曲第二段，Lisa戴着一顶Celine帽rap出一句“I'm still in Celine”（我还穿着Celine/视频1:23）。尾声，Rose一席Saint Laurent黑塑料紧身裙佩戴Tiffany & Co.首饰。

BLACKPINK犹如行走的广告，不论是出席新歌记者会，或是前天第一次出席2022年“MTV音乐录影带大奖”，她们都很称职地穿戴各自代言的时尚与珠宝。

BLACKPINK日前出席“MTV音乐录影带大奖”，穿上各自代言的品牌，犹如行走的广告牌。（图/互联网）

BLACKPINK的各人代言费惊人，但是各大品牌仍不惜银弹，也要借助她们的号召力吸金。

原因自然是BLACKPINK独有且不能轻易复制的号召力。这要归功于经纪公司YG Entertainment重金打造她们引领风骚的专辑和形象。另一大关键是她们各自经营的超人气。除了通过Instagram（IG）维持曝光率，看看她们如何吸睛来吸金。

LISA开设个人频道

吸金指数：★★★★★

泰国籍成员Lisa虽是BLACKPINK的忙内（年龄最小团员），但却是最强‘舞’器（舞蹈担当），不论IG追随者人数或代言收入都排第一。有报道估计她的净值介于1000万至1500万美金（约1400万至2100万新元）。

Lisa今年6月穿着一身Celine在巴黎观赏品牌的男装秀。（图/互联网）

她名下的代言品牌范围超广，有创下泰国最高代言费的170万美金（约237万新元）AIS电信服务，法国奢华时尚品牌Celine、意大利高级珠宝Bvlgari、M.A.C化妆品，甚至苏格兰的Chivas Regal调和威士忌。这还不包括她在韩国的其他代言。

2020年7月成为Bvlgari代言人后，Lisa为品牌拍的一系列宣传照引起时尚媒体和粉丝转发。根据消费者和市场分析公司NetBase Quid分析全球69个顶级奢侈品品牌在2020年于社交媒体的表现，Bvlgari成绩最好，一整年在网络上被提及近205万次，潜在的印象数值高达200亿人民币（约40亿新元）。如此佳绩，Lisa功不可没。

Lisa为代言的意大利奢华珠宝品牌Bvlgari拍摄宣传照。（图/互联网）

吸睛指数：★★★★★

IG：@lalalalisa_m/8120万追随者

Youtube：Lilifilm Official/1030万追随者

哪里来的号召力？除了活跃于IG，Lisa是首名开设专属YouTube频道的团员。

三年前开启个人频道时，她分享BLACKPINK巡回演唱会的幕后花絮，后来开始制作更丰富内容，包括自己跳舞、练舞的视频，还有专为粉丝福利录制的内容，如“为粉丝制造扎染礼物”，以及工作/旅游vlog。

这些视频展露Lisa私下一面，如巴黎迪士尼乐园之旅及自己如何挑选OOTD本日穿搭（视频00:38）。分享这些在粉丝眼里是大事的琐碎事，让Lisa显得更有亲和力，人气指数更是往上升。

都说来得早不如来得巧。她虽然在Jennie和Rose之后，于2021年9月才发行个人专辑，但因为已通过社交平台累积粉丝与人气，专辑的同名主打歌《Lalisa》在前天举行的2022年“MTV音乐录影带大奖”获颁“最佳K-POP MV”奖，可见个人知名度已拓展到美国。

Jennie进军美国电视

吸金指数：★★★★

因为代言Chanel而有“人间香奈儿”之称的Jennie，是团中第一名与奢华时尚品牌合作的团员。品牌的韩国发言人说，Jennie是品牌忠实粉丝，她的时尚风格与品牌吻合，因此促成合作。

一般明星广告合约是按年计算，据韩国广告业人士透露，炙手可热的Jennie代言却是“半年结算”，可见是非一般的广告宠儿。

Jennie常在IG分享自己穿搭Chanel服饰的照片。（图/Jennie IG）

虽然不像Lisa和Rose有独立珠宝品牌的代言，但身为Chanel代言人，她今年头也为品牌的Coco Crush珠宝系列拍摄宣传短片。她名下的国际品牌代言还有Calvin Klein，在韩国也代言Hera化妆品、烧酒等，单是2021年的广告收入就高达50亿韩元（约517万新元）。

吸睛指数：★★★★

IG：@jennierubyjane/6920万追随者

Youtube：Jennierubyjane Official/859万追随者

Jennie是首名单飞的团员，2018年推出单曲《SOLO》，MV大制作拉队到英国拍摄，点击率超过7亿。歌曲不只在韩国表现杰出，更冲上美国Billboard世界数码歌曲销量第一，足见她的卖座力。

她在去年1月16日生日开通专属YouTube频道拓展粉丝群，至今仅十个视频却已吸引859万追随者。最新内容是两个月前的“美容日记”，透露不为人知的习惯，如闹钟设置的铃声（视频12:00）、“和常人一样临睡前会滑手机”，满足粉丝对偶像的好奇心。

接下来，她将通过HBO制作、Johnny Depp之女Lily-Rose Depp主演的《The Idol》于美国电视出道，继续圈粉。剧集的一分多钟预告片中，Jennie仅在一个多人镜头中一闪而过，却已引起粉丝热烈关注。

Rose美妙歌声圈粉

吸金指数：★★★☆

主唱Rose的代言似乎不比Lisa和Jennie多，但她囊中的代言都是重量级品牌：Saint Laurent时尚、YSL Beaute美妆，以及Tiffany & Co.的全球代言人。

Rose去年9月受Saint Laurent创意总监Anthony Vaccarello邀请到纽约出席时尚界的盛事MET Gala。（图/Rose IG）

2020年与Saint Laurent合作时，Rose可是这个法国时尚品牌创立59年来的首名全球代言人。

Rose踏足时尚圈的起步比其他团员来得晚，但根据东南亚市场调研机构iPrice Group数据，在她高调出任Saint Laurent全球代言人的两周内，该品牌的搜索量在菲律宾、泰国、越南、印度尼西亚、新加坡、马来西亚和香港的电子商务网站上出现激增。品牌所有产品的搜索量在这些地区也平均增加13%。

吸睛指数：★★★★

IG：@roses_are_rosie/6210万追随者

Youtube：ROSÉOfficial_BLACKPINK/493万追随者

2021年3月12日发行个人专辑《R》的Rose，是第二名单飞的团员。她随后也开设YouTube个人频道，通过录制的访问分享自己童年事迹，比如父母为什么为她取名Roseanne。

有一把好声音的她，也通过翻唱歌曲的视频，以歌声虏获粉丝的心。一个翻唱Coldplay歌曲的视频就吸引1300万点击率。

智秀三个领域吸粉

吸金指数：★★★

BLACKPINK老大智秀，最早于2019年与法国品牌Dior的美妆结缘成为代言人，2020年纳为品牌的时尚缪斯，去年正式成为品牌的时尚与美妆全球代言人。今年6月，奢华珠宝品牌Cartier宣布她成为全球大使。

智秀在个人IG分享这张照片吸引超过500万人点赞，为代言的品牌提高了在社交媒体用户的潜在印象。（图/互联网）

根据分析时尚、奢侈品及美妆行业的品牌绩效的Launchmetrics数据，智秀在IG上载自己今年3月出席巴黎时尚周的Dior秋冬秀时所拍的照片，吸引超过500万人点赞，取得的媒体影响价值（Media Impact Value）高达174万美元（约243万 新元）。

吸睛指数：★★★☆

IG：@sooyaaa__/6340万追随者

智秀是唯一没有YouTube个人频道的团员。目前为止，她的IG追随者人数及贴文也不比Lisa和Jennie多，但她凭借与超人气合作对象主持和演戏，一直维持自己的曝光率，也巩固热度。

早在2017年她就与GOT7的Jin-young和NCT的Doyoung成为《人气歌谣》音乐节目的主持人。2019年，她客串《阿斯达年代记》饰演宋仲基的情人。

智秀与丁海寅主演的《雪降花》争议越多，热度越高。（图/互联网）

去年，她携手帅哥丁海寅主演电视剧《雪降花》，虽然开播时收视惨遭滑铁卢且争议不断，但讨论度爆表。通过串流平台Disney+在五个国家播出的电视剧，在其中四国取得收视第一。

根据推特在今年8月下旬公布的数据，今年1月1日至本月18日统计，被提及最多的十部热门韩剧排行榜，冠军就是《雪降花》，可见智秀一直抓住观众/网民的视线。