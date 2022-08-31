带货网红辛巴控诉抖音拖他下水 刘畊宏涉"卖假燕窝"直播落泪

（综合讯）去年刘畊宏携家带眷从台湾移居到对岸上海，但不巧遇到疫情上海封城，他在家直播跳健身操，吸引大批粉丝支持跟着一起跳。这些粉丝一度成为热门关键字“刘畊宏女孩”，刘畊宏的身价也翻倍。但在星期二（30日）他被知名网红辛巴指控卖假燕窝，他晚间开健身直播，激动落泪称想为健身行业尽一份力。

【更新：事情延烧1天，刘畊宏方才在微博正式发文道歉，并承诺：“对于我先前合作的公司选品不够严谨，导致信任我的消费者受到损害……因过去的经历，现在的团队更加严谨把关。”】

辛巴拥有“直播带货一哥”的称号，他于30日在抖音开播40分钟，提及燕窝假货争议，称自己并未在直播间卖出燕窝，但平台却将他作为热搜推播，最终只有他负起责任。他向消费者承诺退一赔三，惨赔1600万新元。这场直播被抖音平台认定“损害平台形象”，遭到官方封禁24小时。

辛巴更发长文透露，其实当时还有很多直播主为该品牌燕窝进行推广，但都没有负起相关责任，其中包括刘畊宏。他的指控立刻引发网民热烈讨论，有人批“该封杀了吧”“最惨的是消费者”，但也有不少网民认为辛巴是“想拖刘畊宏下水”，纷纷表示“自己不好过，也不想让所有人好过”“同行是冤家”。

被指控的刘畊宏，照常开直播教网民跳健身操。不过他没有正面回应辛巴的爆料，而是提及因为健身操教学翻红，收到了许多工作邀约，坦言自己可以上通告赚轻松钱，但他更喜欢和网友一起锻炼。他一度激动落泪说，想让更多人爱上健身，帮助健身行业成长，也期望大家因为在家做运动，能够和家人的感情更好。