吴青峰“追星”成功 与孙燕姿合作新歌《醉鬼阿Q》

（综合讯）孙燕姿和吴青峰8月30日分别上传一段视频，视频内容各异，在孙燕姿的视频中，她急需小解，打开厕所门惊见青峰在里面擦马桶。在青峰的视频中，他想找人喝一杯，打开门见到孙燕姿摆出妖娆的姿势。视频释出后引来大批粉丝留言，“是不是要合作了？”“该合作了两个人！”

两人真的合作了，“燕姿计划”真的来了！青峰曾于2020年个人演唱会“太空备忘记”使用“燕姿计划”作为苏打绿合体的代号，当时还要参与工作人员签订500万台币（23万新元）的保密条款，如今“燕姿计划”代号成真，两人8月31日释出20秒MV预告，正式宣布合作新歌《醉鬼阿Q》。

合作这首新歌的保密工作也是滴水不漏，包括青峰本人也要签署保密条款，他更以“麻辣锅”当作孙燕姿的匿称，只因两人讨论音乐期间，孙燕姿跟他说：“我真的好想吃麻辣锅！”

青峰大学时期参加音乐比赛就选唱孙燕姿的《我要的幸福》，出道后各个时期不同的表演活动中，也常翻唱孙燕姿的作品，私下两人联系时青峰还笑说：“我会不会太常翻唱你的歌了？”

这次青峰在准备新专辑《马拉美的星期二》期间，一直觉得在《醉鬼阿Q》这首创作里听到孙燕姿的歌声，于是鼓起勇气邀约，没想到孙燕姿一口答应，让青峰觉得自己简直是一步登天，也让粉丝直呼：“青峰追星成功！”

《醉鬼阿Q》将于9月2日零时正式数码上架，MV同天早上11时在青峰个人YouTube频道上线。