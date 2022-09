沈琳宸星期三(31日)下午2时在社媒报喜,称:“我们很兴奋地宣布,家里要多添一双脚了!”她贴上一家三口的床上合照,照片中,床角旁放了一块木板,板上贴着一张超音波照片,显示她已怀孕。

沈琳宸用趣味图官宣怀孕,贴着超声波照片的木板上写着一句英文:“这是我们的从此幸福的生活。”(This is our happily ever after)不过她没有公开预产期和胎儿的性别,暂时卖个关子。

沈琳宸的女儿Layla,9月22日将满2岁。