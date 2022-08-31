演艺圈死党“公私不分” 合体魔力大

不是营业限定的塑料人脉，是经得起时间考验的兄弟情。友情摆上台面，一起拼力量加倍，有钱齐齐赚！

“清潭洞夫妇”李政宰 郑雨盛

李政宰初执导演筒，《猎首密令》男主角必定是郑雨盛。

据说在经纪公司初次碰面，看着对方，心里想的是“真帅”。23年前合演电影《日出城市》自此形影不离，住在同一栋大楼，一星期见面七天，2016年更一起开经纪公司，连IG名称都相呼应。郑雨盛的账号为tojws（意为“致郑雨盛”），而李政宰的账号是 from jjlee（意为“来自李政宰”）。

同为49岁的两人被媒体粉丝称为“清潭洞夫妇”，比恋人夫妻还“黏TT”。会唤郑雨盛“亲爱的”的李政宰早有相恋八年的财阀女友林世玲，兄弟情不变更显难得。

李政宰曾说：“郑雨盛的性格很活泼很开朗很无所谓的，我就有点挑剔，所以我很开心有他在身边，有我性格里没有的东西。”

这两人出现公开场合，两心知默契甜度爆表，搞得参与《猎》的女演员田慧振在上节目宣传电影时直呼自己是第三者。韩综访问他俩时还挖出23年前两人表示“互相都有好感”的告白。

现在再被问及，郑雨盛直言他们俩的关系“超越事实婚姻”。

李政宰花了四年的时间修改剧本，并说“写的过程一直想到郑雨盛，他遇到这种状况会是什么反应等，把郑雨盛这个人和他饰演的角色的匹配度尽可能提高”，而且“因为是朋友，所以当然会想要把他拍成‘韩国第一帅’”。

但没想到四度邀约，郑雨盛才答应演出。迟疑许久，竟然是因为两人再度合体，“希望能够以更完美的样子呈现”。

20多年来包揽“忠武路”最有型的角色，影迷捧场就是想看戏外“相爱”的两人戏里如何“相杀”。两人出双入对宣传，粉丝都乐疯。韩国媒体指出《猎首密令》在韩国必须达到420万人次观影才能回本，电影上映三周观影人次已达376万且热度未减，突破门槛轻而易举。

同甘共苦哥们 林峰 吴卓羲

《披荆斩棘2》节目组请不动吴奇隆和苏有朋来合体，所幸请来了这对港剧双帅。

这一对也是同龄好友，话说42岁的两人在18年前合作的《大唐双龙传》，一起在TVB挨苦，共同经历奋斗求上位的年代，性情相投也成为媒体笔下一起“蒲”的哥们儿。虽然林峰如今修身养性成家，吴卓羲还在游戏人间，却也无损两人情谊。

林峰说“黏了20多年，习惯了，我们的友谊是一辈子的。”

《披2》一起演出，相处自在自然，暖心趣味场面时时上演，勾起无数观众的集体回忆。

林峰与吴卓羲参与《披荆斩棘2》节目。（取自网络）

佐藤健与神木隆之介。（取自网络）

猫兄犬弟 佐藤健 神木隆之介

日本也有一对难分难舍的猫系前辈和犬系弟弟的可爱组合。

日漫电影最佳拍档，合演两大卖座电影《浪客剑心》系列和《爆漫王》，去年还共进退从AMUSE独立，自立门户以获得更自由的发展空间。而佐藤健今年推出的年历写真就是由神木掌镜的，29岁的神木像是33岁佐藤健的“迷弟”，常公开说，想让全世界都知道佐藤的魅力所在。酷酷的佐藤健虽自言“不太容易兴奋，不太跟得上隆的情绪”，却会在神木生日时制造惊喜，让神木到家里玩，还温柔包容一件事会讲四遍的神木……克服两人的“年龄差、性格差、生活方式差”，兄弟情力量着实伟大。