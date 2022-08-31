上周立遗嘱签授权书 向云：我不忌讳

阿姐向云上周去立遗嘱，她感叹：人生无常，我并不忌讳！

向云与女性友人上律师楼，不只动念办遗嘱，也同时签下“持久授权书”。

两者之间有何不同？向云透露：“‘遗嘱’是在当事人离世后才生效，‘持久授权书’则是在当事人失去心智能力，比如突发意外事故、中风或患上失智症，导致失去心智能力，无法处理事务，在有生之年生效。”

触动她同时办理“遗嘱”与“持久授权书”的念头，是在主持节目《银色嘉年华》时采访了陈俊良律师，向云感叹这些年看尽世间无常，让人措手不及，“我觉得应该趁心智健全时做出选择。”

人有旦夕祸福，向云有感，人一旦身体健康出了状况，无力自理，很多明明该处理却未处理，或悬而未决、叫后人不知如何妥善安排的琐事肯定一箩筐，届时就会一团乱。

她向来是利落的人，说做就做，毫不犹豫，“之财本想跟我一起去办，临时有事做不了。”向云笑说。

提早交代“后”事，不忌讳吗？

“我觉得这是应该做的，没什么好忌讳，预先处理，心也会比较安定。”

向云举例一些有钱家族，若没事先安排遗嘱，人一死，在世的后人说不定会为家产你争我夺撕破脸，“当然，我不是有钱人啦，我只是举例。”

向云感激律师帮她办理遗嘱与持久授权书时，很耐心的给予细心解说。

全家飞新西兰旅游

居安思危的向云将全家飞新西兰，一家四口自从疫情之后，已没有合家旅游。

“其实在疫情来袭前已安排了旅程，只差支付旅费，但疫情一来，计划全被打乱了。”

其实，向云的长寿剧《医生不是神》还在拍，她在《医》中饰演一名思觉失调的精神分类症妇女，与“儿子”张哲通对手戏很多，向云分析：“比较《你的世界我们懂》，《医》剧的角色比较悲观、静态，会自言自语。”

她原以为只是客串，后来惊觉戏份很重，既然如此，她还走得开？

“我年初就向公司申请假期，获得剧组体恤通融，可以放心飞出国。”她于9月中回新，再投入“分裂者”的世界，姑且喘一口气，开心旅游去！