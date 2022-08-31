娱乐吃瓜：老板不好当！包勋评韩国餐生意锐减50%

新传媒新剧《遇见你，真香》日前开放让媒体探班，包勋评接受zaobao.sg的挑战，担任“探班特派员”，带观众看看剧中徐彬的厨具公司办公室。（点击视频一窥拍摄场景。）

包勋评在新剧的角色叫常胜军，但现实生活中他觉得人生不一定要常胜，“平步青云没什么不好，但经历了一些挫折后，我现在的想法是，如果做什么都一帆风顺，到头来成就感可能会少一点。”

他强调不是鼓励像他一样做错事，但当演员确实需要多一些人生历练。但生意上他却希望是常胜军，他所经营的韩国餐档口Gogiyo售卖韩国料理、烧烤和便当，目前分店分布在大巴窑、红山和勿洛。

不过他坦言最近生意不理想，无奈地说，如果生意继续没有起色，可能就会被迫结束营业，“但是关门的话员工怎么办？所以我希望在这三个月内生意可以好转。”（点击看视频）

他在戏中曾经遭遇挫折，后来遇到伯乐而重新开始，这和他现实生活际遇有些相似，“我发现自己在这一年成长和改变了很多，这是如果没有大起大落，是不可能经历的。”他也感激出现在他身边的伯乐和贵人，“梁来玲监制在我出事时挺身而出，出事时的《邻里帮》，还后之后的《过江新娘》和这一部新剧都是她的戏，”

他也视李南星、经理人Terri姐，以及mdada的老板们都是他的贵人，“当你陷入人生低潮，才会看出哪些人是真的关心你，真的想帮你一把，我很感谢他们，没有他们我没有办法那么快走出来。”