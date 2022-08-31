因霸凌争议沉寂2年 前AOA智珉复出首唱 颤抖哭了

（首尔讯）韩国女团AOA在2020年爆发队内霸凌争议，被爆霸凌队友珉娥（Kwon Mina）十年的队长智珉（Jimin），因形象崩坏选择退团，年初结束与经纪公司“FNC娱乐”的合约。沉寂了2年多的时间，她透过选秀节目《第二个世界》复出，节目星期二（30日）播出首集，许久未见歌迷的她情绪激动，再次听见台下的问候声，忍不住泪崩，颤抖着声音回复：“我真的好想你们。”场面动人。

智珉出演《第》片段近日公开，她演唱的《VVWD》由她作词，说出沉寂2年来的心声，帅气又充满魄力的演出，获得满堂喝采。

表演结束后，2年来首度站在歌迷面前的她，颤抖着声音询问：“真的隔了太久见到大家，我现在很紧张，我的表现如何呢？”台下歌迷大喊：“姐姐很帅气，很想你！”让她当场爆哭。她情绪激动，说完“谢谢”，捂着脸哭了10秒钟，然后再次整理好情绪：“我也真的好想你们，不知道该说些什么话。”台下再度传来“加油”的应援声，她也再度哽咽回“谢谢”。

她事后接受访问，说出真实心声：“当听到那些话，我很感谢，感到很幸福……”

她这次复出做出许多努力，事前曾在IG贴文称会尽心尽力带给观众最好的音乐与舞台表演。昔日队友雪炫（Seolhyun）暖心留言，并转发智珉的贴文，虽然已非队友，两人之间的革命感情还在。