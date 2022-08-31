宋仲基妹妹博士毕业 网打趣“三兄妹皆学霸但顏值全给了他”

（首尔讯）韩国男神宋仲基（Song Joong-ki）过去因与女神宋慧乔合作超夯电视剧《太阳的后裔》而结缘，并在2017年顺利成婚，不料婚姻只维持短短一年多就宣告破局。恢复单身后他将重心放在演艺事业上，近期即将推出新作品《财阀家的小儿子》的他，即使工作忙碌，仍抽空出席妹妹宋瑟琪首尔大学博士班的毕业典礼，哥哥宋承基一公开三兄妹的照片，立即在网上掀起话题。

宋承基星期二（30日）在社媒贴文及限时动态上，晒出三兄妹合照，表示“曾经是我们小不点的老么，如今在我们家也有位博士了，真骄傲。”只见照片中除了有三人童年时的合照外，下一张照片只见宋仲基头戴白色棒球帽与黑色T恤，打扮相当轻松地与哥哥一同站在穿着学士服的妹妹身边，对着远方的镜头微笑。

宋承基的限时动态中，加码晒出妹妹在学校上台领奖的照片，原来她还是医学系博士班的高材生，加上宋承基及宋仲基也分别毕业于北京大学及成均馆大学，令网民惊艳不已，直呼“一家都是学霸”“爸妈太会生了，一家都是聪明人”。

不过也有不少人看到他们的兄妹照后，忍不住多嘴：“宋仲基不是这家亲生的吧”“宋仲基基因突变吧”“颜值基因，真是人间谜团”“颜值给了宋仲基，智慧给了两个孩子”“宋仲基的脸也太小了吧”“一家都学霸，但宋仲基结合了颜值与智商”，意外掀起话题。