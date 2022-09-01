“最强小三”韩韶禧 三招保最强美貌

继美容、时尚、腕表等，以《夫妇的世界》（The World of the Married）、《无法抗拒的他》（Nevertheless）掀起知名度的韩国女星韩韶禧（Han So Hee）再添一个代言：新加坡品牌美容保养品。

韩韶禧正式出任人月牌保健与美容系列的代言人。据文宣，韩韶禧美艳动人，多才多艺且具备与生俱来的独特魅力与气质，种种特质符合这系列包括白木耳冰糖燕窝、麦卢卡蜂蜜、绿茶、花旗参等在内的产品。

韩韶禧说：“听闻燕窝和胶原蛋白能帮助驻颜。因为这次合作让我有机会品尝，我很喜欢！”

韩韶禧代言新加坡品牌的燕窝产品。（图／New Moon）

韩韶禧正在拍摄与朴叙俊、魏嘏隽合作的新剧《京城生物》（Gyeongseong Creature），8月初因一个高难度动作不慎伤及眼睛周围，所幸伤势不严重。经纪公司证实“韩韶禧脸部受伤，但伤势轻微，已在医院完成简单治疗”。剧集预计明年开播。

此外，韩韶禧的经纪公司也透露，她正在考虑出演新剧《自白的代价》（The Price of Confession）。这部剧由曾操刀《太阳的后裔》、《鬼怪》等人气韩剧的顶级导演李应福执导，剧集也已向宋慧乔提出拍摄邀约。宋慧乔所属的UAA经纪公司证实“《自白的代价》是正在讨论的作品之一。

妩媚凤眼、鼻子高挺，还有一个樱桃小嘴，韩韶禧以出众的美貌被形容是“小宋慧乔”，如今两人有望合作，引起热议。

能保持令人称羡的美貌与身材，韩韶禧可是下足功夫。除了燕窝、胶原蛋白等美容保养品，她还有三大保养秘诀。

第一，她认真地“将喝水进行到底”，多次表示喝水是美容与保养的重要关键。第二，她注重饮食与健身，最后是确保自己拥有充足睡眠。她透露，睡前不滑手机，也会多做伸展运动，让自己放松，以更好入眠。