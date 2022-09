“最强小三”韩韶禧 三招保最强美貌

继美容、时尚、腕表等,以《夫妇的世界》(The World of the Married)、《无法抗拒的他》(Nevertheless)掀起知名度的韩国女星韩韶禧(Han So Hee)再添一个代言:新加坡品牌美容保养品。

韩韶禧正式出任人月牌保健与美容系列的代言人。据文宣,韩韶禧美艳动人,多才多艺且具备与生俱来的独特魅力与气质,种种特质符合这系列包括白木耳冰糖燕窝、麦卢卡蜂蜜、绿茶、花旗参等在内的产品。

韩韶禧说:“听闻燕窝和胶原蛋白能帮助驻颜。因为这次合作让我有机会品尝,我很喜欢!”

韩韶禧代言新加坡品牌的燕窝产品。(图/New Moon)

韩韶禧正在拍摄与朴叙俊、魏嘏隽合作的新剧《京城生物》(Gyeongseong Creature),8月初因一个高难度动作不慎伤及眼睛周围,所幸伤势不严重。经纪公司证实“韩韶禧脸部受伤,但伤势轻微,已在医院完成简单治疗”。剧集预计明年开播。

此外,韩韶禧的经纪公司也透露,她正在考虑出演新剧《自白的代价》(The Price of Confession)。这部剧由曾操刀《太阳的后裔》、《鬼怪》等人气韩剧的顶级导演李应福执导,剧集也已向宋慧乔提出拍摄邀约。宋慧乔所属的UAA经纪公司证实“《自白的代价》是正在讨论的作品之一。

妩媚凤眼、鼻子高挺,还有一个樱桃小嘴,韩韶禧以出众的美貌被形容是“小宋慧乔”,如今两人有望合作,引起热议。

能保持令人称羡的美貌与身材,韩韶禧可是下足功夫。除了燕窝、胶原蛋白等美容保养品,她还有三大保养秘诀。

第一,她认真地“将喝水进行到底”,多次表示喝水是美容与保养的重要关键。第二,她注重饮食与健身,最后是确保自己拥有充足睡眠。她透露,睡前不滑手机,也会多做伸展运动,让自己放松,以更好入眠。