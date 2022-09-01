凤飞飞多张珍贵照曝光 儿忆母爆常被追打

（台北讯）凤飞飞传记式新书面市，儿子赵彣霖爆常被妈妈追打。

“帽子歌后”凤飞飞（凤姐）离世10年，令凤迷无限怀念。为纪念凤姐，日前一本关于她传记式新书《掌声想起 凤飞飞》自上周在各大平台开放预购，而这本传记式书籍也串起凤迷对她的思念。

凤飞飞的唯一儿子赵彣霖在新书访谈中，对妈妈的毅力与教导感到十分佩服，让他现在遇到困难与障碍，都能拿出面对的勇气。

他也追忆与母亲相处的点点滴滴，他说：“别人都是严父慈母，我则是严父严母。”

赵彣霖透露，过年时他去伯父家拜年，堂姐常笑说：“以前去你家，十次有九次看到你被你妈追着打！”可见凤飞飞对儿子有多严格，但是跟演唱会工作人员却总是掩不住微笑，聊着儿子的小坏坏。

赵彣霖还小抱怨说，父母带他去英国上寄宿学校，把他丢下就两夫妻去法国玩。

此外，赵彣霖透露不管什么事情，只要在妈妈手上总能迎刃而解，现在没有她的陪伴，他无法跟妈妈的毅力相比，连彷效都达不到，不过从小妈妈给予自己的教育，每每在遇到困难与障碍时，都能拿出面对的勇气。

新书预购夺冠

《掌声想起 凤飞飞》上周在各大平台开放预购后，一连五天都在预购平台排名榜预购冠军。

传记式书集结了凤飞飞25位至亲好友的访谈，摆脱传记式的刻板印象，跳脱电视荧光幕与舞台的视角，想让粉丝看见更立体的凤飞飞。同时，凤姐的多张珍贵照片也首次在书中曝光。