短视频剧《女神酒店》播放量破1.47亿

采取中、英、泰、印尼语四种语言推出，长信传媒打造带新加坡风味的超短奇幻剧《女神酒店》！

先说“威水史”，每一集时长介于2至5分钟的《女神酒店》于7月份推出，第一季总播放量突破1.47亿，第二季本月底推出。

长信传媒星期三（8月31日）午举办《女神酒店》线上记者会，出席者计有长信传媒集团执行董事长兼总裁郭靖宇、长信传媒营销及负责人李思维、《女》女主角岳丽娜、主要演员还有于非凡、顾靖、赵晓坤。

美艳的岳丽娜在《女》中饰演女神娜兰，她愿意帮助任何来到女神酒店的人或妖去解决他们的诉求，但必须要用最珍贵的物品交换。

在《女》剧中，娜姐的造型雍容华贵，服饰具大量中国元素，像剧中的金色刺绣礼服，纯手工，绣了凤头、龙鳞还有卷草纹、祥云纹，“女神”服饰10几套，她非常喜欢，《女》也富含新加坡人物风味，如红头巾的出现。

不过，《女》剧特效镜头很多，娜姐告诉《新明日报》：“比如第一个单元‘化蛇’，蛇身需要大量的后期来做，拍摄过程中就需要去发挥想象力来演好与蛇的对手戏。”

故事里的主角要求“等价交易”，剧里有一句标志性的台词：“凡有所求，必有所应”，现实生活中，这种做法可行吗？

“其实这句话只是想折射到现实生活中，告诉大家，所谓有失有得，不劳而获并不可取。”娜姐说。

其他演员如于非凡、顾靖、赵晓坤受访都在感激娜姐拍摄时给予关照，眼神深邃的娜姐果真是洞悉人心的“女神”。

监制郭靖宇：第二季爱情篇幅多

问起《女》剧，监制郭靖宇就指出，短视频剧是竖屏：“短视频剧时长短，会出现故事‘讲不完’的情况，但从观众反应来看，是否可以在每一集讲完故事不是关键，画面是否有品质、情节是否够紧凑，可以在短时间内抓住观众，吸引他们继续追看，这才是关键！”

短视频可全球同步出击，郭导认为优势在于：高度订制、直接转化、转播速度快，也可作为长期品牌，结合文企（文化与企业）也融合文旅（文化与旅游）。

郭导星期三公布了第二季的故事：“有两个故事，包括捉妖少年与小妖怪、还有人与龙相恋的故事，第二季的爱情篇幅多。”

盼将中国音乐剧 引进海外市场

会有拍《女神酒店》狮城版的计划吗？

“长信传媒希望透过短视频剧，成为链接中国与狮城在影视文化、演艺人才交流上的桥梁。未来，如果有新加坡本地企业，希望可以借助《女神酒店》这类题材在新加坡以及中国市场宣传、推广产品、服务。我们可将团队带到狮城拍摄，为企业提供更多依托优质内容获得产品曝光的机会。”

接下来，长信传媒将与中国抖音合作，展开八个系列题材以上的短视频剧，除了《女神酒店》，还有《大唐来的苏无名》、《月亮挂好了》以及《天涯小娘惹》系列等。

当中，《天涯小娘惹》是长信传媒第一部海外自制抖音短视频剧，今年第四季度就会完成拍摄，届时可通过中国抖音以及海外的Tiktok观看。

人在本地的郭导透露，他希望将公司的演艺业务进行推进和升级，比如钻研“剧游秀”在海外的可行性，“剧游秀”的规模可大可小，也可开辟英文以及多语言版本，落地海外。郭导也希望将中国音乐剧引进海外市场，与观众见面。