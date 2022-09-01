25岁就不爱？ 传Leonardo DiCaprio与25岁辣模分手

（综合讯）不要辣模要嫩模？46岁的Leonardo DiCaprio传和两个月前刚满25岁的辣模女友Camila Morrone分手，与22岁嫩模同框的照片就曝光。

Leonardo DiCaprio过去十多年来的每一任女友都不超过25岁，因此被网友嘲讽有“25岁禁爱令”。这次与6月才过25岁生日的女友分手消息传出后，再度掀起网民热烈讨论。

相差22岁的两人，最早于2018年认爱，Leonardo DiCaprio曾携女友出席2020年的奥斯卡颁奖礼。对于年龄差距，女方曾说，“历史上、好莱坞，都有许多年龄差距很大的恋情，我认为任何人都可以和想约会的人约会”。

原本稳定交往五年，今年7月还一起现身加州马里布，但8月女方与母亲在法国旅行，就已不见Leonardo DiCaprio的踪影。他上周被目击与朋友在洛杉矶晚餐，也不见女友，因此传出分手消息。

双方虽未回应分手消息，但知情人透露，他们和平分手是“自然而然发生的事”。

分手消息传出，立即有媒体公开7月底拍到Leonardo DiCaprio与22岁乌克兰嫩模Maria Beregova前后脚踏出法国St. Tropez的一家夜店，不禁引起联想。

据英国媒体报道，这名乌克兰嫩模最近才离婚。前夫Ahmed Masoud Abdelhafid，在莫纳哥管理地产与时尚帝国。她本身留学伦敦，未来打算接管家族的制药厂企业。从她的Instagram可看出，她常搭私人飞机、度假、参加派对，生活优渥。