当年烂赌欠20万 李国煌为母改过戒赌

30多岁沉迷赌博，负债累累，欠下超过20万赌债，本土天王李国煌目睹年迈母亲读报的身影，下定决心戒赌。

本地名嘴权怡凤主持的《权听你说》第3季，星期四（9月1日）在meWatch正式上线，第一集找来今年入行30年的本地天王李国煌在节目中分享经历过的点点滴滴，节目中李国煌坦荡荡自揭30多岁时曾经沉迷赌博，负债累累，甚至欠下超过20万元的赌债。

他说，那时候他每天都过着胆战心惊的日子，不知道哪一天会有谁在电视台外面等他，追他还债。国煌说，那时候他沉迷赌博欠债，身边没有人拉他一把，“有一天没有钱还债，回到家时忽然看到妈妈拿着报纸，才发现从我赌博、输钱到欠债，我妈一句话都没有说，可能是肢体语言，我看到我妈的手青筋都浮上来（越来越多），我知道不戒不行，所以那时候开始戒。”

欠下超过20万元的赌债，李国煌说，他用了七八年的时间还清债务，“有多少还多少，当时有债主想要我的一只手，但是我告诉他若你拿了我一只手，我只剩下一只手工作，可以还的钱就比较少。”

就是有这样的觉悟和决心，才让李国煌挺过那一段时期，而现在的李国煌要对当年好赌的李国煌说：“其实也可以说谢谢你，因为如果没有当年的那些经历，或许我在演技方面没办法体会到角色。可能是当年的穷途末路，或是当年的遭遇，让我在心态方面比一般人更快地成熟。你丰富了我的人生历练，也害我不浅。”

儿子最头疼 最担心小女儿

提及三个孩子，李国煌坦言最让他头疼的是儿子Marksonn，国煌说他聪明、仗义，但很调皮，而让他最担心的是小女儿李紫菡（Calynn），如今重述女儿5岁时被诊断免疫系统失调（Glomerulonephritis）时的情况，国煌说自己已经可以坦然面对。

如何挺过那段艰难的日子？李国煌直言一定要撑过，要面对，要坚强挺过。他说：“我没有怪罪自己，或怨天怨地，而是正面去面对。有问题就要马上解决，先解决难题，后面才找原因。”

面对巨大的压力，李国煌说他不会在家人面前表露，甚至流泪，唯一释放情绪的是，独坐在阳台喝咖啡望着前方。