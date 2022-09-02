娱乐吃瓜：华校转英校 叶丽仪曾因讲华语被罚钱

73岁叶丽仪的豪放歌声，9月24日又将来袭。这回是她在金沙会议展览中心首次售票演唱会。叶丽仪接受zaobao.sg记者视频专访，从演唱会谈到小学从华校转英校那段艰难的阶段，相信不少老一辈的新加坡华校生会有共鸣。

最近演唱会舞台频生事故，艺人或工作人员受伤时有所闻。叶丽仪接受，被问在台上演唱会否担心发生意外，叶丽仪她笑说，自己到了这个年纪，台上就不设机关了。她还透露，她的舞台演唱会，所有梯级都会尽量换成斜坡，避免失足。

尽管她谨慎以待，她也曾经在舞台上遭遇“困难”。她笑说，她曾在香港红馆舞台上“迷路”，因为舞台四面全开，各有通道，她唱完忘记应该从哪个通道离开，尴尬地原地站立，等候场务上来引路。

叶丽仪5岁时唱歌的样子。（叶丽仪提供）

叶丽仪除了名曲《上海滩》必唱，也擅长演唱中英文歌曲。事实上，她给人的印象是双语皆通，性格也充满洋气。但是，很多人不知道，她其实是出身香港新界农村，姐姐们读完小学就出社会工作，只有她例外。可是刚好她从华校转英校，英文水平一下子跟不上，结果第一学期考试，七科全部赤字！

她还分享了当年在英校里讲华语被罚钱，差点吃不到午餐的往事，以及她最擅长和不擅长的科目。

她当公务员的爸爸跟她说，如果成绩继续不好，她就得跟其他姐姐一样去做学徒。她不愿意，努力适应环境，发奋图强，终于拼到升级。

16岁的叶丽仪（右）领取中学毕业证书。（叶丽仪提供）

回忆起幼年求学时的辛苦拼搏，她忍不住哽咽，眼角泛泪，说：“感谢有那段困难的日子，让我知道努力才会成功！”

“叶丽仪2022万般情演唱会”将在9月24日（星期六）举行（购票网站），联合早报和电台96.3好FM是演唱会的指定宣传媒体。