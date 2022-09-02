胡歌缅怀母亲抗癌29年 “她的坚强豁达深深影响我”

（台北讯）39岁中国男星胡歌以《仙剑奇侠传》《琅琊榜》为各地观众所熟知，他星期四（1日）在上海现身一场健康宣导活动时，谈及罹患乳腺癌的母亲和癌症整整抗争29年，不但在漫长治疗中承受病痛折磨，还要养育他和担负家庭责任。胡歌说：“所以她身上的坚强豁达和乐观深深影响了我。”胡妈得病那年胡歌才7岁大，而她已于2014年辞世。

今年9月20日胡歌将迎来40岁生日，但母亲已看不到他成家。37岁生日那年，胡歌在生日最后一分钟发了微博：“持续一周，总是梦见你，直到今天，我才明白：这不是日有所思。不知你来梦见我，要翻多少座山、过多少条河，如果很远很辛苦，就别来了吧！我知道这个日子对你很重要，放心吧。我吃了蛋糕、吃了面、还收到许多的祝福，回吧，我一切都好，回吧，我不会忘记你在梦里的叮咛。”道尽对母亲的思念。

胡歌2006年发生重大车祸毁容，也许正是受妈妈正能量影响才能挺过。不过胡歌接连跟薛佳凝和江疏影等女演员的恋情遗憾告吹，由于他是有名的孝子，加上曾在受访被问“如果妈妈不喜欢，你一定不会娶她”时愣住并沉默，因此不少人想当然尔认为胡妈妈是斩桃花杀手，儿子才会单身至今，但也有粉丝认为这“罪名”太冤枉。

每隔一阵子胡歌就会传秘婚，最近对象换成大学同学王晓晨。王晓晨被网友问是否生了女娃时无奈回应：“咋不说我生了个猴子呢？”还抱怨自己姻缘被挡。