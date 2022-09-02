大S老公具俊晔将来新跨年 参与电音盛会

大S老公具俊晔将来新与粉丝一起跨年，不晓得大S到时会不会爱相随？

享誉全球的电音盛会“Don't Let Daddy Know”（DLDK）将于12月31日首度来新，多位知名DJ将在跨年夜于新加坡博览中心，与5500名观众共同迎接2023年的到来，其中最受瞩目的DJ之一是大S老公具俊晔。

DLDK源自西班牙伊比萨岛（Ibiza），迄今已在20多个国家举办过，包括泰国、缅甸、英国、荷兰等，是场场爆满的年度电音盛会。DLDK以汇集世界级DJ作为主打，配合一流的舞台制作，让粉丝充分享受电音的魅力。

为了迎合本土市场，DLDK这次将邀请亚洲的知名DJ，包括韩国韩流始祖DJ Koo具俊晔、新加坡的Farah Farz、台湾的Lynne。此外还有澳大利亚姐妹花Nervo、荷兰著名双人组合Sunnery James和Ryan Marciano、英国新生代Pinda Panda、荷兰的Blasterjaxx等参与演出，Don Diablo是压轴嘉宾。

演出票价为128元（预售和早鸟优惠）及168元（公开售票），将于allaccess-asia.com发售。IMC粉丝预售是9月5日（星期一）早上11时（公众可于9月4日中午12时之前，通过http://bit.ly/IMCLiveFans登记成为IMC Live Global粉丝，参与预售）。售票详情可上IMC Live Global官方面簿查询。