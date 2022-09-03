复工完成艾成遗作 王瞳：杀青是生命另一章节开始

（综合讯）旅居台湾的马来西亚艺人艾成8月17日坠楼殒命，妻子王瞳在拍摄新戏《决胜的挥拍》途中突接噩耗，在24日穿上丈夫亲选的白纱泪送对方后，近日复工杀青该剧。剧中演员谢佳见分享演员们私下聚会合照，大家一起灿笑，开心比V，王瞳站在最左边，搂着程予希对着镜头，露出一抹坚强笑容，心情似乎恢复不少。

谢佳见在社媒曝光“5虎将”杀青酒合照，写下：“属于我们5虎将的杀青酒仿佛被解锁了，真的好久没这样大吃大喝，开心畅谈，高歌摇摆。我们的相遇相信会有更好的未来……大家都先好好休息，之后再一起期待新开始吧，珍惜。”

《决胜的挥拍》是民视与马来西亚Astro欢喜台首部合制的运动题材偶像剧，以羽球运动为故事主轴，描述错综复杂的家庭关系，由谢佳见、程予希、王瞳、吴东谚和沈建宏主演，演员从训练到拍摄，历经两个半月时间相处，培养出好感情，还有“5虎将”封号。

该剧也邀请到两地羽球选手王齐麟、李洋和吴柳莹客串，期间艾成更客串两场戏，饰演马来西亚料理店的主人，算是他的戏剧遗作。据台媒报道，王瞳的身形比开镜时消瘦不少。提到戏剧杀青，她说，杀青不是结束，而是生命中另一个章节的开始。她也谢谢剧组的协调，还有大家的鼓励，相当期待播出，到时候会和家人一起收看。