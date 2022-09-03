唐诗咏离巢攻舞台剧 情路坎坷 被骂“垃圾”后演技开窍

曾于2017年凭剧集《不懂撒娇的女人》夺得香港TVB视后的唐诗咏，据港媒报道本月正式离巢，并将把重心转到舞台剧。她打算出演一个与自己有关的舞台剧，内容大致讲述她的父母离异及孤独成长，也是她多年未能解开的心结。

唐诗咏曾指自己从小不懂与别人相处，直至长大后，因为工作才被迫改善人际关系，但其心结未曾解开。她想凭这部舞台剧令自己释放。因为要全力腾出时间来排练，所以需要离开TVB。有指TVB高层都游说她续约，更出重金留人，但仍然未能打动她。

唐诗咏入行18年，之前受访时曾透露她经历过的辛酸。她初入行的月薪只有约540新元，基本生活花费非常紧拙，但幸好有前TVB高层陈志云帮忙，加了她薪水。提到陈志云对自己“恩重如山”，让她的月薪一下子加到1800元以上，她甚至哭了出来。

目前单身的唐诗咏向来被指情路坎坷，与前男友崔建邦多次离离合合，虽然女方仍多次为男方护航，可惜最后感情变淡而分手。她2013年遇到比她小2岁的洪永城，两人交往以来十分恩爱，可惜感情到去年5月告终。唐诗咏为了打破外界对他们分手的臆测，开腔公开分离的主因，原来男方拍拖之后，承受着不少压力，她自言忽略了对方感受。

绯闻男友包括余文乐、伍允龙、“教育界王力宏”陈思铭等，唐诗咏从不评论前任，很保护他们之间的爱情，被外界形容“有一种女友叫唐诗咏”。

唐诗咏（左）拜师学艺后，运用新方法演活《不懂撒娇的女人》的角色。（互联网）

唐诗咏夺视后前，曾在马来西亚跟法国老师学戏，那是演技大跃进的关键。她说：“在那个舞台只觉得自己连尘埃都不如，原来差到这样。我记得我上了一个礼拜哭了3日，老师真骂我垃圾都不如。”她直言当时自己包袱比较大，所以老师不停残酷地骂她，帮她打破框框。结果那次的经历对她而言是人生的里程碑。

好友陈敏之曾在节目中爆唐诗咏是爱车之人，她对自己的驾车技术也非常有信心。她说她人生第一辆车就是甲虫虫，还撞过车。但她也曾多次考虑参加赛车比赛。“我知道自己是一个会豁出去的人，但同时又理性地知道赛车的危险性。”曾学驾电单车的她，目前是开跑车。