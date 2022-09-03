Beckham婆媳矛盾反转：家婆太抢风头 媳妇哭着离席

David Beckham（贝克汉姆）长子Brooklyn（布鲁克林）日前在社媒上分享了一张环抱住爱妻Nicola（妮可拉）的镜前自拍，并配以长文表达了对她的浓浓爱意。

照片晒出后不久，英媒发布了一篇报道称，23岁的Brooklyn现在感觉自己陷入了“水火之中”，一边是妈妈另一边是媳妇，两位女士的矛盾让他很是苦恼。

27岁的Nicola曾在不久前公开了和家婆Victoria（维多利亚）之间的矛盾。在她看来无非就是婚纱的事情，“我本来打算穿（家婆设计的婚纱），我真的有打算过，然后几个月过去了，她意识到她的工作室做不出来，所以我只好选择别的（Valentino）裙子了”。

“第一支舞”才是导火线？

Nicola说得很是轻描淡写，似乎有意强调和家婆之间的不和，不过就是外界制造出来的，事实上并没有多么严重。

但自从婚礼结束后，外界观察到婆媳二人就再也没有过互动，即便是在社媒上也是彼此无视，显然事情没有Nicola说的那么轻松。

根据英媒最新消息，这对婆媳的矛盾的确始于婚礼，最显著的原因并非是婚纱，而是身为新娘的Nicola的第一支舞被家婆抢走了。

一般说来，婚礼上的第一支舞都是新娘和新郎跳的，但Victoria却要求和儿子跳第一支，并将其改成了“母子舞”。“在没有事前通知的情况下，应Victoria邀请的演唱嘉宾Marc Anthony（马克安东尼）将第一首歌更改成更适合母子舞蹈的歌曲。

更让Nicola难以接受的是，Anthony在表演完后发表了“滔滔不绝”的演讲，基本上都是在称赞Victoria，“说她有多么的了不起”。据知情者透露，“Nicola喜欢成为被关注的焦点，尤其是婚礼当天，但就这样被抢走了风头，她真的受不了。她在婚礼招待会上跟姐姐、妈妈一起冲了出去，哭得梨花带雨。”

Anthony也是最近新婚的Jennifer Lopez（珍妮花洛佩丝）的前夫。

Victoria时装秀不邀儿媳？

除了婚礼上的“小事情”之外，这对婆媳的不和，更多的是两个家庭的互不相让。

据报道称，Beckham夫妇拒绝为长子出钱申请美国绿卡，包括签证和所有法律费用，让Brooklyn不得不依靠亿万富翁岳父Nelson Peltz（纳尔逊佩尔茨）来实现目标。他和太太婚后住在岳父拥有的房产，小俩口靠Peltz的钱生活。

据说80岁的Peltz喜欢自己的女婿，对待他像亲儿子一样，还说“如果你成为Peltz家的一员，你就得离开之前的家”，让Beckham夫妇难以接受。

Victoria在巴黎时装周办发表会的日期最近公布，据说Brooklyn夫妇是从新闻报道得知，据知情者透露，“Victoria的服装秀向来都是家人全员到场，Nicola与Brooklyn满惊讶，没料到没受邀。但Victoria也担心他俩会抢走服装秀的焦点。”