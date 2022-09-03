Super Junior狮城演唱会 为粉丝唱走压力

韩流帝王Super Junior（以下简称SJ）把“Super Show 9: Road”世界巡回演唱会带到新加坡室内体育馆，超过7500名粉丝嗨翻天。

25首歌曲新旧参半，SJ一开场就以《Burn The Floor》、《The Crown》、《SUPER》、《Mr. Simple》引爆全场。团长利特对粉丝说：“你们所承受的所有压力——不管是因为学校、办公室、家里，还是感情的事，希望这场演唱会能让你们把所有压力抛诸脑后。”

SJ美声子团K.R.Y.献唱2020年《When We Were Us》专辑中的抒情歌曲《I Can't》，东海与银赫的同龄组合D&E则表演组曲《Bad》和《Danger》。

充满笑料与笑声的演唱会在SJ献唱经典中的经典《Sorry Sorry》、《Bonamana》时掀起高潮，也为死忠粉丝带来满满回忆杀。SJ最后以充满快乐分贝的《Happiness》为这场演唱会画下完美句点。

这场演唱会于7月15日于首尔开跑，SJ连唱三天，每场爆满。他们原定8月6日到马尼拉开唱，先是始源确诊缺席，然后因为银赫突然丧父，情同手足的SJ无奈决定取消演出。

今天（3日）的新加坡场是SJ自2018年的“Super Show 7”之后，再度重登狮城舞台，也是银赫丧父后的首场“Super Show 9”演唱会，本地粉丝以连连尖叫声与掌声对偶像传达温暖问候。

虽然希澈因腿部旧患缺席演唱会，但是利特、艺声、神童、银赫、东海、始源、厉旭、圭贤八人热情不减卖力演出，回报粉丝。

赶快点击文头的视频，感受SJ的热情演出。