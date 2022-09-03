陈展鹏陈炜首合作 争视帝视后

仓底货《黯夜守护者》重见天日，陈展鹏和陈炜视帝视后热身战。

香港无线电视热播剧《白色强人II》昨晚（9月2日）大结局，接档的是由陈展鹏、陈炜、江嘉敏、陈敏之和袁文杰主演的《黯夜守护者》。

《黯夜守护者》原本定档今年4月接替收视不佳的《双生陌生人》，岂料在最后一刻变阵，以应届视帝谭俊彦主演的《十八年后的终极告白2.0》出击，让《黯》剧再度成为仓底货，如今TVB决定让它重见天日，接档《白色强人II》，但是否能像《白色II》取得高收视？抑或距离台庆月只剩一个多月，在台庆剧出炉前，《黯》成过渡剧？

其实《黯》不容忽视，首先有收视福将陈展鹏挂帅。近年来，陈展鹏主演的剧集都有不错的收视，更曾多次“拯救”9点30分档期于危难之中，像年初播映的《铁拳英雄》，将9点30分档的平均收视16.8点拉高至平均21.8点，甚至一度达到最高27.1点，既然如此，《黯》分分钟冲线取得好收视也不足为奇。

再来，陈展鹏的演技不容置疑，再加上陈炜今年先后有三部剧集和观众见面，包括《双生陌生人》及《回归》。陈炜向来饰演的角色多元化，尤其在《回归》一剧的演出更令人激赏，相信这次在《黯》中的演出也不会令人失望，且又和陈展鹏首度合作，两人必会擦出精彩火花，故有网友说，这是两人在年底《万千星辉颁奖典礼》前的热身战。

昔日亚视演员聚首 亚视再亮灯？

《黯夜守护者》集结昔日亚视三演员，网友说：亚视在友台亮灯！

《黯》除了陈展鹏和陈炜之外，另一出演者袁文杰也是好戏之人，他们三人的共同点是皆来自亚视，三人在亚视鲜少碰头合作，这次难得聚首合作，故有网友说：“昔日亚视难得在友台无线亮灯！”更有网友说，或许会让人缅怀亚洲电视。

非一般警匪剧

《黯夜守护者》不是一般的警匪剧，透过聚焦在不同案件的受害者身上，了解导致悲剧发生的原因，并揭示背后的故事，探索社会黑暗面。每宗悲剧的发生，看似偶然，其实是必然，其中原因发人深省。

单看《黯》 的故事简介，就相当吸引人，且也不难察觉，近年来随着串流平台的崛起，增加了竞争性，作为传统免付费电视台，TVB这些年来也在剧本创作上寻求突破创新，以吸引观众的眼球，尤其年轻一代，《黯》或许就是另一突破之作。

《黯夜守护者》周一至五晚上9时30分，在翡翠台（星和娱乐838频道、新电信电视511频道）播映；也可在Hub戏剧首选（星和娱乐860频道）、Go Select及TVBAnywhere+应用观看。