女星“被逼陪睡百次”轻生案 经纪公司老板13年后告政府

（首尔讯）韩国女星张紫妍（Jang Ja-yeon）2009年3月不堪遭经纪公司逼迫陪睡上百次，绝望结束生命，传言内幕牵扯政治高层、新闻报社长官。即便2018年重启调查仍以“证据不足”落幕。如今事隔4年，张紫妍经纪公司老板金承勋竟控告张紫妍的师妹尹智吾（Ji-oh Yoon）和影后李美淑（Lee Mi-sook），甚至连政府都一起告，还狮子大开口求偿100万新元，令人不齿。

张紫妍被经纪公司老板金承勋逼陪睡近百次，在父母的忌日也不能例外，有次更被迫玩“5人运动”，若不从就会挨揍。金承勋2010年被判处1年有期徒刑和160小时的社会劳动；2018年重启调查后，又被判处要加码赔偿韩币2万5000万新元。

据韩媒报道，张紫妍案最后因“证据不足”无法继续调查，等同真相永远被掩埋，金承勋星期五（2日）竟提告要追讨100万新元。

金承勋在声明中声称，李美淑当时把“张紫妍的陪睡日记”外流给某导演，之后事情爆发，为了脱罪才称是金承勋做的。他同时也指控曾是旗下艺人的宋善美（Song Seon-mi）诽谤名誉。他认为法院当初在证据不足的情形下采信了张紫妍师妹尹智吾的说词，导致他精神受到严重伤害，因而决定向政府求偿。

张紫妍2009年3月7日在家上吊身亡，得年26岁。她悲愤在遗书写下自己被逼性招待上百次，从2005年开始就被迫和客户喝酒、发生关系。遗书里还曝光一份“恶魔名单”，31人遍及企业高层、媒体高层、演艺圈人士。文内甚至提到：“每当穿上新衣服时，就是必须跟新男人陪睡的日子。”令人看了不胜唏嘘。事件在2018年重启调查，无奈到了追溯期最后一刻都苦无决定性证据，所有涉案人都脱身，只有金承勋被判刑，当时让网民相当愤慨。