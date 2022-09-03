朱咪咪三个月送走两姐“心累” 云顶演唱“座位排到门口”

朱咪咪近月心情如洗三温暖，上个月她到云顶开演唱会，票房爆满，座位加到大门口。另一方面，她两个患病的姐姐，在三个月里先后离世，她从帮忙照顾到料理后事，也搞到身心俱疲。

朱咪咪告诉zaobao.sg记者，她到过云顶开演唱会十数次，这一次的观众反应最让她吃惊。原来票房太好，主办单位把座位加到门口。她说，以前她的助理们会站在门口看她演出，这回却连门口也没地方站。

她笑说：“一定是疫情关系让大家封闭太久了，看到观众坐到门口看我表演，已经是最大的满足了。”

朱咪咪到云顶演唱，全场爆满。（朱咪咪提供）

记者和朱咪咪聊近况，得知最近她的家人办了两场丧事，三个月里她送走了两个姐姐。

朱咪咪家有9个兄弟姐妹，她排行老六。之前，老大、老四、老八都先后因故离世。她的三姐和五姐，近年分别患上老年痴呆症和癌症。五姐婚后有自己的家庭，家人可以照顾；三姐则单身，患上老年痴呆症后住在新山的老人院。

三姐最近身体不适，朱咪咪和儿子一周跑好几趟到新山探望。有时为了炖鸡汤给姐姐进补，炖到三更半夜，一个觉分几段来睡，或是开车过长堤遇到塞车，都容易损耗精神。三姐双耳已聋，生前无法认人，朱咪咪觉得体弱的她最后自然离世，也是一种“福气”。

两姐先后告别，朱咪咪看淡生死，心情没有特别受影响，反而觉得亲人在生时有病，身边人要照顾身心更疲累。现在亲人们的丧事办完，她也会在家休息一段时间才接工作。