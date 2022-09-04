中国富婆砸钱拍剧当女主角 网酸：又老又丑也没演技

（中国讯）中国富婆刘芊萤出钱拍摄古装剧，找来《且试天下》的24岁鲜肉王轩担任男主角，网民嫌她：又老又丑没演技。

据报道，刘芊萤是金融业高管，曾在2020年以歌手身份进军乐坛，出过单曲《相信幸福》，但年龄成谜。这次出资当金主拍摄《凤鸣笙箫箫》自己担任女主角，男主角除了点名《且试天下》饰演“任穿雨”的王轩，也找来选秀节目《青春有你3》的周峻宇。

《凤鸣笙箫箫》日前举行开机仪式，刘芊萤和王轩以古装造型亮相，引起网民议论，“这就是富婆小姐的快乐吗？我尊（真）的羡慕”、“有钱人的朴实无华”、“有钱就是任性”。

刘芊萤被网民酸又老又丑。（图/互联网）

外貌、年龄、身份成话题，刘芊萤展现高EQ说：“这些天感谢大家的关注，部分人觉得我又老又丑也没有演技，我一点也没有不开心，反而很感激大家提出中肯的建议，我会更加努力地呈现出好的作品给大家！努力做一个积极乐观的女生！”

相对于“富二代”，“小富婆”的称号，她更喜欢“创一代”（创业大军中的成功者）的头衔。

她也说：“作为艺人应该成为大众表率，积极努力！我通过自身的努力实现财富自由，选择遵从自己内心的想法，虽然我还是一个新人，演技稚嫩，但我会付出百分之二百的努力，珍惜每一个机会！感谢一直陪伴支持爱护我的人们！”