Super Junior快闪狮城26小时 饥战五只螃蟹

前天晚上9时许飞抵新加坡，昨天下午开唱，昨晚11时许飞回首尔，Super Junior（简称SJ）风尘仆仆，快闪狮城26小时。

虽然SJ上个月在首尔的SM Town演唱会表演，但昨天的“Super Show 9: Road”世界巡回演唱会新加坡站，是银赫丧父后的首个SJ独立演出。

银赫在演唱会上披露过去一个月来内心的煎熬，也感谢粉丝把他“心里原本缺失的一块填满”。他说“这已经是（SJ）第九次巡回演唱会了，你们（粉丝）还是一样坐满每一个席位”，感谢粉丝这么多年来对SJ不离不弃的支持，希望未来也能一起走下去。

利特吃了五只螃蟹，宣布自己打胜战。（图/利特IG）

演唱会结束后，SJ大快朵颐，如愿吃了每次到新加坡都一定品尝的辣椒螃蟹与胡椒螃蟹。

团长利特通过Instagram（IG）限时动态说：“今天解决掉了五只螃蟹，我到底还是堂堂正正地战胜了与螃蟹的这场战争。”

人缘超广的始源，前天抵达新加坡就收到时尚品牌所赠的礼物。他昨天在演唱会后赶往个人行程出席一场音乐讨论会，之后再到樟宜机场与SJ会和，搭乘晚上11时许的航班飞回首尔，结束新加坡的26小时行程。

始源在飞回首尔的班机上坐在圭贤旁边。（图/始源IG）

昨天在新加坡完成演唱会的SJ不愧“韩流帝王”，演唱会吸引海内外粉丝捧场，#SS9inSG、Kyuhyun（圭贤）等演唱会与团员相关话题今天也攻占推特热门话题排行榜。