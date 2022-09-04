回新拍剧不计形象 林湘萍“装疯卖傻”

回新拍《黄金巨塔》不计形象演“疯婆子”，有望角逐明年红星大奖？林湘萍谦言：“没想那么多！”

正忙于《黄》剧拍摄的湘萍，接受《新明日报》访问，被问《黄》角色，透露剧里饰演的角色名为方丽莎，是个性格爽快、海派，独立，所谓Happy Go Lucky的人，相信自己总有一天会成功。做事有冲劲，一旦做出决定就不轻易放弃。

但因为容易相信人而被男友利用，欠下了一大笔债，为了躲避大耳聋追债，带着男友的儿子Joshua（陈政序饰演）搬进租赁组屋，装疯卖傻骗债主。

很享受“豁出去”

湘萍笑说，角色“完全不顾形象”演出，但过程令她非常享受，对手戏最多的就是姚彣隆跟陈政序。

既然《黄》中角色令人耳目一新，有没有信心凭角色角逐明年《红星大奖》？

“老实说，我没想这么多，只是一心想把戏演好，回报一直以来，不离不弃，支持我的观众朋友。”湘萍如此回记者。

为了孩子复出

政府放宽口罩条例，但湘萍透露出门仍会戴着口罩：“因孩子们还小，也不想影响拍摄进展。”

家中小宝贝会不会抗议她拍戏，没空陪他们？怎么平衡家庭与工作时间？

“其实这次回来拍戏，是宝贝们要的！哈哈！他们之前看了《红星大奖》，看到熟悉的面孔，问我为何不在那里？我说如果妈妈回去工作就可以在那里，你们让妈妈回新吗？我儿子很爽快地说好！ 哈哈！ 所以这次是得到老公跟孩子们的祝福的。”

不过，为了陪伴宝贝，湘萍在《黄》开拍前就提前回新，带孩子到处逛。“我安排住的地点是方便Alex（丈夫洋名）带孩子们的，也安排了我们一家到圣淘沙staycation（宅假）。就算我开工，孩子们都不会感到无聊。 ”这个漂亮妈妈真的非常周到。

林湘萍与家人。(受访者提供）

与新生代合作

湘萍阔别本地电视圈已有好几年，期间新人辈出，她可有留意现在的新生代男或女星？如果有，能否说说，新生代女星与男星，她对谁最有印象？

湘萍客气回应：“我没太多机会认识大家……在拍摄的时候，只跟陈政序还有林昭婷接触，只要保持谦虚肯学习的态度，我相信他们都可以走很远。我也会常提醒自己要有感恩的心。”

提到家人，湘萍透露由于暑假结束了，另一半与两个宝贝已先回台北，她为新剧逗留本地，预计拍到10月底，新剧杀青之后，才能回到老公与孩子身边。

来临的星期六（9月10日）就是中秋佳节，但湘萍并不孤单：“我们戏里戏外，从监制、导演们、演员们及拍摄组都相处得很融洽，所以我们在场景会提前有个中秋小聚餐，大家一起过节。”