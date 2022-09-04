刘德华线上开唱吸4亿人 主持人问“你天天想谁”挨骂

刘德华与主持人李好（左）。(取自网络）

（综合讯）天王刘德华星期六（9月3日）晚上办线上演唱会，带来13首歌曲，除了七首完整演唱的歌曲，其余六首都只唱了一段，可是这额外的福利，却令人激动又感动！

互动尴尬

期间，主持人李好与刘德华的互动被网友吐槽，气氛显得尴尬，李好似乎对天王不是很熟悉，甚至还在刘德华唱完《天天想你》之后，突然问“你天天想谁”，网友为此感到震惊，有网友质疑李好“是见到天王紧张了吗？”甚至建议“下次一次换个主持人吧！”

全程唱自己作词的歌

跨越40余年，刘德华缔造了全新的直播观看人次纪录，直播5分钟破5000万；24分钟破1亿；58分钟破2亿；1小时41分破3亿，最终狂吸4亿人追看。

刘德华星期六晚上登上线上平台的《把我唱给你听》演唱会，全程演唱自己作词的原创歌曲。

第一首演唱的《笨小孩》，无疑最能够代表刘德华的成长历程，他始终都认为自己是那个“笨小孩”，从农村走到大城市，从普通的平凡人到天王巨星，一路走来看似光鲜亮丽，却也是坎坷起伏。以这首歌开场，也真正地契合了主题“把我唱给你听”。

接着是第一首由刘德华创作的歌曲《如果你是我的传说》，这首歌收录在1990年发行的同名专辑中，热卖150多万张，也让刘德华在歌坛崭露头角。

当年获林子祥支持 才踏入歌坛

刘德华聊起了自己的电影《烈火战车》，现场更是播放了《烈》片女主角梁咏琪打call的视频，还放了一辆电影中的同款战车。后来刘德华更是为梁咏琪写了一首歌《娱乐大家》。现场，刘德华又唱起了电影主题曲《绝不放弃》。

然后是林子祥的视讯VCR。当年，由于林子祥的支持，让刘德华开始涉足歌坛，林子祥夸赞刘德华非常有礼貌，而且从未变过。刘德华为林子祥演唱了一段《友谊历久一样浓》，这是1994年发行的专辑《天意》中，表达友情的一首歌。

第三首演唱的歌曲是《冰雨》，刘德华又唱了一段《一起走过的日子》。这首歌被视为刘德华的成名曲之一；而《兄弟不怀疑》是电影《扫毒2》主题曲，由刘德华作词，刘德华、古天乐演唱的一首歌。

第四首是《男人哭吧不是罪》，第五首是《如果有一天》，虽然刘德华的嗓子已经沙哑，但是依然继续献唱，然后又唱了一段快歌《天天想你》，这是刘德华和巫启贤合作的一首歌。然后他又为家人、朋友献唱了一段《心肝宝贝》，还为粉丝后援会华仔天地献唱了一首歌。