Netflix持续与多个国家与地区合作推出原创作品,9月2日在印度尼西亚雅加达举行记者会,宣布推出七部印尼原创作品,这七部电视剧和电影会陆续在今年底和明年上架。

记者会通过线上直播,让各地媒体观看。出席者包括各作品的幕后团队,以及Netflix印尼(内容)负责人Rusli Eddy,他们对于与Netflix合作感到非常兴奋。Rusli Eddy说:“我们要为印尼观众提供娱乐,也要让世界看到印尼的高水准影视作品。虽然我们说的是本土故事,但看到Netflix的韩国、西班牙、泰国等原创作品受到世界各地观众欢迎,我们相信只要故事好,就会吸引观众。”

导演Joko Anwar指出:“我们的挑战是,用我们的视角去说有印尼特色的故事,同时让海外观众找到共鸣。像我的科幻剧集‘Nightmare & Daydreams’(暂译《噩梦与白日梦》)说的是印尼的贫穷问题,这是作品的印尼色彩,但也探讨印尼人面对的家庭和婚姻问题,这是许多人都有的经历。”

编剧Salman Aristo以自己的喜剧作品“Ex-Addicts Club”(暂译《‘戒不了前任’俱乐部》)补充说:“故事讲述怎么面对和走出过去不愉快的经历,是许多人面对的问题。”

随着作品走向国际,印尼创作人知道“提升”的重要。Joko Anwar说:“15、20年前,我们是在国内竞争,现在是和全球竞争,我们要在技术和美学上提升水准。”

Netflix印尼原创作品简介(片名暂译):

●“The Big 4”《四大刺客》:动作喜剧;一个女警在调查父亲的死亡,发现父亲原来是一个刺客组织的头目。女警被父亲的仇家追杀,她与父亲曾经训练,但已退出江湖的四个刺客合作,联手反击。

●“Dear David”《亲爱的大卫》:探讨家庭价值观和社会对女性的偏见;Laras是一名模范生,但她有另外一个不为人知的身份,就是经营一个充满各种幻想的博客。当这个秘密被揭露,她在学校面对异样的眼光。

●“Today We'll Talk About That Day”《回首那天》:以1980年代为背景,追溯一对来自不同背景的男女,如何克服重重障碍,实现他们的爱情。

●“Nightmare & Daydreams”《噩梦与白日梦》:科幻剧,以平凡人的奇遇,带出印尼的社会和民生课题。

●“Comedy Chaos”《乱喜剧》:一个倒霉的男子Panca,忙着经营一个喜剧俱乐部和自己的婚姻,而他发现自己根本不快乐。

●“Cigarette Girl”《香烟女孩》:以印尼1960年代的香烟工业为背景,一个儿子为了完成父亲的遗愿,展开寻找一个女孩之旅,过程中发现了家族的秘密。

●“Ex-Addicts Club”《‘戒不了前任’俱乐部》:五个无法从过去的感情中释怀的男女,创立了一个俱乐部,互相扶持。