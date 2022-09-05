张哲通攻入美国“全球百大帅哥”榜 “制服型男”邓伟德也入选

入选百大美男，被本地摄影师誉为零死角帅哥，新生代阿哥张哲通谦言：多亏爸妈的好基因！

“制服型男”邓伟德也入选

美国电影评论网站TC Candler在2022年7月24日公布“全球百大帅哥”与“全球百大美女”提名名单，《才华横移出新秀2019》冠军，同时也是《红星大奖2021》“最佳新人奖”得主张哲通惊喜入围，据查，除了哲通，《卫国先锋2》里的“制服型男”邓伟德也荣登榜内！

与中国顶流偶像齐入列

据网上资料，攻入百大美男榜的华裔男星，还有中国顶流偶像肖战、王一博、张艺兴、王嘉尔等等。

列入美男榜，张哲通接受《新明日报》访问，感激帮他提名的通心粉（哲通粉丝昵称），“谢谢他们给我的惊喜。脸孔都是父母给的，所以多亏爸妈的好基因。”

问起五官，哲通最满意自己的笑容，还有鼻子，他认为自己的长相比较像妈妈，“我爸给我的是体型和人生大智慧。”

零死角俊男会否要求女友也一样零死角？

“合眼缘就好，我可以认可一个女生漂亮，但她不一定是我喜欢的型。我不开条件，但如果一个女生有这些东西很加分：长发，对生活有目标有理想，会讨老人开心。”

自觉优势与吃亏在哪里？

哲通说：“我的中英文程度对我在这行还是有帮助的，能够穿梭两个频道，时不时也能主持中英文节目。加上我可能比同辈演员有更多的人生经验，这对理解人物和处理工作上的人事物还是非常有帮助的。”

吃亏的地方？“天赋型演员演戏得心应手，很能够放下自我，放开来演。他们很容易学会的东西，我要下更多功夫或做更多的尝试才能做到。”

哲通自认不属于天赋型演员，准备报名本地演技课、向前辈讨教演技。

谁是他心中的“天赋型演员”？哲通点名：“黄思恬、洪丽婷，虽然没跟许瑞奇接触过，不过我感觉他也是（有天赋）。”

满意自身发展吗？

“对于一个刚入行的新人已经非常满意了，很感谢公司的栽培。”

向来予人高富帅荧幕形象的哲通，会希望挑战完全不一样的角色吗？比如像许瑞奇演绎“郑天才”特需人士角色？

“没有一个认真向上的演员会不想挑战截然不同的角色。不管是特需人士，还是反社会、甚至三教九流的角色，只要能引人反思的人物都是演员应该尝试的。”

眼中的新阿哥是谁？

哲通被问起，直接点名谢俊峰，“他入行得早，有很多年经验，但也就大我几岁。他给我的感觉最为稳重，外型好、精通中英文，演技也在线。”

外形好看是当阿哥必备条件吗？

“好看的定义很难分，有时尚美、大众美、电影美......”哲通认真的分析起来：“不过至少得让观众喜欢你。因为阿哥要拍很多男一的戏，如果观众不喜欢你就很难了。”

参演长寿剧主角，会否感觉担子更重，抑或觉得能更快地磨练演技？

“长寿剧就像一场马拉松，你如果跑了42公里，你会觉得2.4公里其实很短，而且跑起来特别舒服，自在。”

《医生》剧里医生被批不像医生，会打击演员士气吗？

“我觉得戏它像是一幅画，会有人喜欢也有人不喜欢。会不会打击士气，多少会有些影响，但只要是有建设性的回馈，对我们都是有帮助的。”

《医生不是神》与向云当“母子”，哲通说：“跟向云姐对戏很容易进入母子的氛围当中，很舒服自在，我戏里戏外都称她妈。”

星路被看好 有动力有压力

最近忙于拍长寿剧《医生不是神》的哲通在百忙中抽空受访，而且回答得很有诚意，对所谓“敏感”问题也毫不避忌，令人一再加分。

《新明日报》日前找视帝郑各评、监制与幕后人谈“新阿哥”话题，不约而同被点名的就有张哲通、许瑞奇、孙政、郭坤耀、邓伟德、宗子杰等，哲通表示有读到报道：“很荣幸也很开心被点名，感觉身负重任。”

他有感入行不到三年，聊“新阿哥”可能有点言之过早，被行内外人士如此看好，会更有压力吗？

哲通表示压力一定会有，但外界和业内人对他的认可其实更会形成一种动力。