影视串流平台亚马逊Prime Video本月1日推出重头剧《魔戒:力量之戒》(Lord of the Rings: The Rings of Power),被视为《魔戒》电影系列的前传,此剧除了在美国启播,并于全球超过240个国家及地区同步播放。

亚马逊Prime Video过往甚少公布旗下剧集及电影收视,3日罕有透露《魔》剧全球首播24小时内,获得2500万观众收看,虽然未实际公布观看次数如何计算,仍然是亚马逊平台启播以来最高收视的作品。据悉亚马逊全球约2亿订户,首播如有2500万人观看,推断每8名订户就有1人看《魔》剧。