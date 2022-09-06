刘在锡李光洙一年后再合作 惨变“脆弱CP”

韩国“国民MC”刘在锡（Yoo Jae-suk）和“亚洲王子”李光洙（Lee Kwang Soo）一年后在新的综艺节目《韩星地带：求生大作战》（The Zone: Survival Mission，简称《韩星地带》）重聚，让“Kwang-Jae CP”的粉丝期待不已，没想到两人竟然惨变“脆弱CP”。

《韩星地带》是Disney+全新原创韩国综艺节目，是刘在锡和李光洙继《跑跑人》（Running Man）之后再度携手合作，并加入少女时代成员权俞利（Yuri），三位艺人将在这场求生战中大放笑弹。

这是李光洙去年4月宣布离开《跑跑人》之后，再度与刘在锡合作综艺节目，让《跑跑人》的粉丝，尤其是“Kwang-Jae CP”的支持者又惊又喜。节目制作人是制作过“X-Man”《家族的诞生》《跑跑人》的赵孝镇，另一位制作人是金东镇。

一连八集的《韩星地带》，三位主持人会进入八个千奇百趣的虚拟空间，这些空间模拟了未来可能发生的灾难，三人必须在恶劣的处境下坚持四个小时，同时完成多个任务。在预告中可以看到各种场景，包括丧尸出没、赌场、废置大楼、枪战等，三人吓得频频大叫，还互赏巴掌。其中一幕，李光洙摊在地上大喊：“我要放弃！”刘在锡调侃他：“你是为了躺在这里，才退出‘Running Man’的吗？”短短几秒的预告，已经满满笑点。

“国民MC”刘在锡希望与国际串流平台的合作，能把韩综带到全球各地。（Disney+提供）

《韩星地带》星期二（9月6日）上午在韩国首尔举行记者会，《联合早报》记者受Disney+邀请到首尔出席，现场感受到三位艺人的有趣互动。

刘在锡说：“我们手上有一个‘放弃’的按钮器，但必须三个人都按‘放弃’才能停止，我和光洙一直按，但俞利坚持不按，结果我和光洙都得撑下去。”

李光洙说：“俞利像一个妈妈，我是因为她才没有放弃。如果没有俞利，我们不会存活，如果只有我和刘在锡，节目只能拍三集。”

俞利笑说：“他们是两个脆弱的男人，我必须为了大家撑下去！”刘在锡附和说：“她真的必须坚强，因为我们真的很弱。”

权俞利搞笑潜能出乎意料

权俞利是搞笑综艺新手，她的加入是刘在锡极力推荐的。刘在锡说：“我和俞利过去十年在不同节目中合作过，我知道她有搞笑潜质，也知道她对综艺有兴趣，而她这次的表现超乎我们的预料，大家看完第一集就会发现，她完全变成另一个人。”

节目中，权俞利为了让两位欧巴不要放弃，使尽各种方法，包括打他们，喊他们。她笑说：“我太投入了，我平时很有礼貌的，但在这个节目中我做不到。”

李光洙爆料：“她真的很凶。”刘在锡则“幸灾乐祸”说：“看到她打光洙，我其实很高兴。”

记者会上，刘在锡不停地捉弄李光洙，像是李光洙试着讲解第二集的任务，刘在锡立刻提醒他：“你不能破梗！”李光洙急忙道歉：“对不起，对不起，是我不好。”

李光洙提到节目的目标是坚持四个小时，刘在锡调侃他：“他就是听到只拍摄四小时，很开心。”李光洙感叹：“结果完全不是我想象的那样，这四小时一点都不容易。”

权俞利挑战搞笑综艺，展现与唱歌和演戏全然不同的形象。（Disney+提供）

两人有趣的互动显示了即使一年多没合作，默契仍在。李光洙说：“其实离开《跑跑人》之后，我们一直保持联系，哥会请我吃饭，我们也上同一家健身院，跟哥合作总是很开心。”

刘在锡补充说：“我们不需要多说什么，因为我们的频率是一样的，不管是荧幕上或私下，我们的默契都很好。”

权俞利一脸羡慕地说：“虽然刘在锡一直捉弄李光洙，但你能感觉到他们的兄弟情，甚至会嫉妒他们的感情。真的要关系很好，才能像他们这样捉弄彼此。”

告别《跑跑人》一年多，李光洙重返综艺，再抛笑弹。（Disney+提供）

传递“能存活的才是强者”精神

冠病疫情影响和改变了全球人的生活，这也是制作人赵孝镇节目灵感的来源。节目要传递的精神是，不是强者才能存活，而是能存活的才是强者。赵孝镇说：“在疫情中努力活着的人，都展现了坚韧的斗志，我想用一个有趣的节目来呈现这个，所以节目的三位主角不是超级英雄，他们是平凡人类，展现了怎么存活的本领，同时带给大家一些抚慰。”

金东镇补充说：“生活让大家感到疲累，希望我们的节目给大家一些欢乐。”

刘在锡感慨：“我们每天都在努力地活着，这是我在拍摄时最深刻的共鸣，相信很多人会有同感。”

韩国影视作品已走向国际，作为韩国综艺的佼佼者，也是深受韩国和亚洲观众喜爱和认可的“国民MC”，刘在锡也对韩综抱着期望。他说：“希望我们的综艺节目也能像我们的影视作品，让全球观众有共鸣。”

《韩星地带：求生大作战》9月8日（星期四）在Disney+独家上线，将同时推出首三集。