王沺裁当12天小贩 日卖300碗云吞面

本地艺人王沺裁当起小贩！首闯餐饮业在滨海湾美食村开摊卖云吞面，一天可卖出300碗，未来考虑开店长期经营。

新加坡旅游局时隔两年再办大型美食节，美食村是重点项目之一。今年的美食村以“真正的美食家”（Real Foodies Only）为主题，从8月31日至9月11日在滨海湾活动广场展开，共有超过25家餐饮品牌参与，其中包括本地艺人王沺裁与名厨王觐程合作开设的“王记云吞面”。

记者上周末走访时，看到了王沺裁在摊前忙碌的身影。

他受访时道出，本身很喜欢吃云吞面，吃过好友王觐程的云吞面后念念不忘，因此就找对方合作。

“为了参加这次的美食村，我们筹备了好几个月，在家里也不断尝试配方，还请亲友试吃。”

若顾客反应热烈，他将考虑开店。

“平均周日可以卖出300碗，周末预计可卖500碗。”

但由于美食村设于户外广场，王沺裁担心周末天气炎热，若天公不作美，客人恐怕不会来。

“周末营业时间比较早，我也是第一次感受到下午的天气，实在太热了。”

一碗售价$12

“王记云吞面”在美食村的售价一碗12元。

王沺裁说，已有回头客连续几天来光顾。

“到目前为止，顾客的反馈都不错，很多顾客喜欢我们云吞面酱汁中带有的烟熏味，认为口味独特。”

星友到场支持

根据王沺裁上个星期天（9月4日）的面簿贴文，本地艺人李南星、赖怡伶曾到场为他加油打气。

他在另一贴文也附上摊位前出现人龙的照片，并透露他们“忙得不可开交”，连吃饭和休息的时间都没有。

首闯餐饮业 内心忐忑

王沺裁坦言，首次挑战餐饮业，内心非常忐忑。

“这个行业真的不容易，很多食材都是我们自己花时间准备的，使用的黑猪肉叉烧经由主厨悉心炭烤，就连配菜也精心调制，每份云吞面都是现煮现卖。”

他也说，每晚收摊后，大家还要清理摊位，他送员工回家后，差不多凌晨1时许才到家。

与王沺裁合作的主厨王觐程，曾参与《顶级厨师》新加坡版第一季比赛，进入前五名，他也是著名“吃爽面粉粿”老板。