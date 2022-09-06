几乎每剧穿西装 郭亮盼穿制服

郭亮毕业自上海戏剧学院，演技底气足。不过，身为本地顶尖的电视节目主持人及著名演员的他，在接受《新明日报》采访时，被问到会不会因觉得本身在戏剧里的角色发挥空间有限而感到遗憾时，他说不会，反而觉得演员只能“被动安排饰演角色”这样的体制感到遗憾。

郭亮说：“我们这里的制度好像不能够自己去争取（角色）的，连明年要拍什么我都不知道，要怎么去争取？所以会感觉遗憾，因为等到拍的时候才会知道‘原来我们是要拍这样的一部戏’‘原来有拍什么什么（戏剧）’等。”

至于角色戏份轻重，郭亮倒无所谓：“只有不知道什么叫演戏的人才会在意。20集的剧里，你有多少集戏份？因为从观众的角度，一开始你确实会在意这部戏的主角是谁。（不过）如果这部戏很好看，你看的时候只会在意情节怎么发展。看完之后，你会如数家珍地说出好几个（角色），并不仅仅是主角，有时往往是在情节中给你留下印象深刻的演员。”

从没考虑退休

郭亮也提到，他参演过那么多部剧，穿西装的角色已经爆棚了，几乎每一部剧都有。唯独没有拍过制服类戏剧，拍警匪片，郭亮却演一名商人，依然不需要穿上制服，他希望接下来能演一部制服或律师服的戏。

郭亮坦言：“最不想演科幻片，因为拍摄大多数使用绿幕，（对戏）很难！因为你也不知道出来的（效果）是怎样的。”

不过，如果受邀参演科幻片，敬业的郭亮依然会选择参演，并且尽全力演好。

在演艺行业那么多年，有想过当监制或导演吗？

“会考虑，因为对于创作剧本这一类的，还一直是我一个梦。我很想尝试。”

郭亮也透露自己并没有计划退休，他说：“这个行业多好玩啊。工作对我来说还是很重要的。不过，当然是最好可以不为吃饭而工作，那会是最快乐的。”

目前没从事副业

“目前没有，我觉得要看机缘，但我比较相信一点‘你不熟悉的，不要随便去做’，不要听到别人赚钱，你就觉得人人都可以（赚钱）。第二，合作者非常重要，有一句话‘有的人适合做朋友，不适合做合伙人’，很多人赚钱以后都闹掰，所以没有必要去损失这种（友情）。”

自认财商近乎零

郭亮近期录制了退休理财节目《财不怕退休》，他透露刚开始参与这项节目时，以为是教人如何投资。随后他发现这个节目内容比较广，不仅限于投资，也包括如何打理公积金、退休生活、立遗嘱等，所以作为长时期的了解，他觉得每一个人都应该了解一点这方面的知识。

记者问郭亮理财之道，他笑说：“这个真的是弱项，人家说智商、情商、财商，我觉得我的财商真的是很低很低，近乎是零。”

被问到在生活上和太太谁才是理财大师？郭亮大方地回答：“我们都不是，这方面其实是需要进步的。”

不过，他个人认为无论收入多寡，依然需要有财务规划。郭亮透露他和太太属于稳健派，所以值得欣慰的是没有什么投资失败的例子，更笑言“基本上也没有投资过什么，因为对这方面的知识比较少。另外，（对于投资）实在没有什么兴趣。”

正因为郭亮在财务上很谨慎，从未陷入财困。

平时会留意促销活动来降低消费吗？

“没有。我觉得做一个聪明的消费者也是对的，这个也需要加强。”