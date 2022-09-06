娱乐吃瓜：当金主要做女主 这些明星也当过富婆的绿叶 

近日，一部中国古装甜宠剧《凤鸣笙箫箫》的开拍引起网民热议。话说男女主角在开机仪式上同框合照，女主看起来满面春风，一旁拍过几部甜宠剧的男主王轩却像是不太投入。网民好奇搜索，发现女主刘芊萤就是该剧的出品人，即自己投资拍剧，自己当女主。

被一些人称为“娱乐圈新人”的她，年龄不详，信息不多，只知道在当《凤》的监制、编剧和制片人之前，曾发行单曲《相信幸福》，拍过迷你网剧《第一次钟情》（但豆瓣网站搜寻不到），上过杂志封面，也得过一些无人听闻的奖项。

网民说，富豪钱赚多了，想踏足娱乐圈也当一回明星。自己投资拍戏当主角，还拉来真正的明星当陪衬，网民对此只能感慨：“有钱真的可以为所欲为”。网民又说，本来容貌攻击是不对的行为，但甜宠剧的第一要素就是演员的颜值，很显然，刘芊萤并不及格。然而，如果男女主角双方“一个愿打一个愿挨”，那是公平交易，富婆凭一己之力实现自己的心愿也没有错。当然，男女主如果外形、演技无法匹配，引致作品、角色遭吐槽，那又是另一回事了。

富婆当金主，找来帅哥搭配自己，刘芊萤不是第一个。zaobao.sg记者找到几个相似的案例，当过陪衬男主的包括高知名度的陈冠希和焦恩俊呢！其实，带资进组的何止富婆，只是一般富豪只投资不参演，比较少闹类似事件罢了。

刘芊萤和王轩合拍《凤鸣笙箫箫》（左上图，右下图，互联网）。她也曾拍摄迷你网剧《第一次钟情》（右上图，互联网），并得过一些奖项。（左下图，互联网）

焦恩俊搭配“西门大妈”

焦恩俊是90年代台湾一线小生，红到中国大陆，代表作有《宝莲灯》系列、《包公》系列、《小李飞刀》系列，也拍过本地和台湾合制剧《青蛇与白蛇》，有“古装男神”之称。

1997年，台湾一个没什么人看的电视频道“靖天戏剧台”，播出一部古装剧《西门无恨》。女主杨钧钧投资600万新元开拍，但何家劲和马景涛和相继推演，最后才找上焦恩俊。有传闻指焦恩俊为了养家糊口，对高片酬心动，但后来杨钧钧经常私自多加吻戏，让他很受不了，想到同剧还有另一位同病相怜的大咖刘德凯，才勉强拍下去。还有传焦恩俊拍完戏连夜逃走，连庆功宴都没参加。外形气质有“富太款”的杨钧钧也因此被观众戏称为“西门大妈”。

焦恩俊（左上图左）和刘德凯（右上图左）在剧中对杨钧钧说的台词深情缠绵。两男主和女主也有不少亲热戏。（下图，互联网）

但也有另外一说替杨钧钧平反。演员出身的她，与武侠小说家古龙关系匪浅，20年来拍过后者原著的众多角色。古龙生病时，跟探望他的杨钧钧说自己的小说中从来没有一部是以女性为主角，很想为杨钧钧写一部以女性为主的戏，也因此就谈到了创作楚留香的女儿西门无恨这个角色。不久古龙去世，杨钧钧很难过，就想帮忙完成古龙遗愿。

根据资料，杨钧钧早在1993年便曾将《西门无恨》搬上银幕，搭配当红男星孟飞，不知为何等到她投资拍电视剧时，不堪的传闻才传播开来。

陈冠希被重金礼聘“追铁粉”

网上有传陈冠希这辈子最不想提起的电影可能就是他2004年主演的《时差7小时》，毕竟这是他“被迫拍摄”的作品。

这件事必须从一个叫李倩妮的女生说起。家庭条件优越、身为父母掌上明珠的她，大学期间把自己的留学经历写成了一本书《长翅膀的绵羊》。她改成了电影剧本，发出豪语要用350万新元请陈冠希当电影男主。据说陈冠希以为她开玩笑，得知电影女主是李倩妮也想拒绝，不料他的经纪公司已经签了合约，违约金很高，所以他已经无法不演了。

李倩妮把自己的书《长翅膀的绵羊》搬上银幕，片名为《时差7小时》。她在片中引起陈冠希和洋演员对她争风吃醋。（互联网）

电影讲述一个16岁女孩在国外艰苦求学的热血经历，看似励志，但剧情安排两个帅哥主角为女主争风吃醋、大打出手，引起关注反弹。网民说，看着陈冠希和另一名洋演员对着女主表现各种深情暧昧，但女主不只外形不过关，开机前临时培训的演技也是灾难。

电影放映后引起不小非议，有媒体评论该片是平庸无奇之作。但这部片获得不少的宣传，有人怀疑是因为女主角具有特殊的地位和身份。其父亲被挖出是时任高官，可能大肆动用官方组织为其做促销推广，属于不良炒作。