拍戏自掏爱马仕包、名表 乐轩：上厕所让大家帮忙看着

电影《继承者》1及2报名金马奖与香港金像奖，本地女星乐轩希望影片有机会入围，让大家看到她的演技。

乐轩当年凭古天乐的《豪情》电影出道，曾演出本地鬼片《灵问》、电视剧作品《心花朵朵开》等。她暌违12年后，再度推出戏剧作品。她接受《联合早报》访问时透露：“对演戏一直有热忱。最近演出微电影《阿俊》，管雪梅还说，她以为我只有性感，原来也会演戏。”

虽对演戏有热忱，但当《继承者》找上她时，她没立刻答应，“过去大家认为我靠性感出位。”《继》中她演出的“小三”是女强人，这个女强人在第二集的出场行头十足，4万多元的爱马仕手袋，超过十多万的名表，3万6000元的戒指，还有名贵衣服，不下20万元，据所知，为了打造富婆的形象，她自掏爱马仕手袋与名表等，她打趣说：“拍摄时要上厕所，就让大家帮忙看着。”

体态丰满演床戏 章证翔“承受不了”

《继承者》由曾与刘德华、王力宏等合作的香港广告导演唐成家执导，由上下两部微电影合成，将于9月8日在嘉华推出。故事刻画一个富裕家族的幼子意外过世，导致妻子继承遗产后患有忧郁症。可是家族成员一直认为她不愿分配遗产而开始一场激烈的斗争，决心要争取自己的那一份财产，全家就此踏上一条不归路。

乐轩片中是章证翔的情妇，马艺瑄演出章证翔的妻子，是复杂的三角关系。乐轩在与章证翔演出床戏时，体态比较丰满，当导演喊Cut时，章证翔承受不了她的重量，叫她赶快下来。

提到体态丰满，乐轩透露之前身体长了肿瘤，接受荷尔蒙治疗，痊愈颇久后身体还没消肿。有一个时期，她在社媒上晒的照片都经过修图，“当时有一个韩国歌手一直约我见面，不过我没见他，因为见了他，岂不是有骗人的感觉？”她后来靠饮食来铲肉，瘦了约14公斤。

与富商合股 乌节路开医美诊所

淡出娱乐圈时，她开餐馆，最终抵挡不了冠病疫情收掉。她最近与富商合伙人投资200万元，在乌节路黄金地段设立医美诊所，她透露是本地第一家上市的医美诊所，有20名美容师。

她会投资医美，是因为曾陷入体重与容颜的焦虑。她曾因暴肥失去自信，加上二度车祸，导致颊骨移位断裂，脸上惨留30道伤痕，动了手术之后脸孔凹陷，几近毁容。

乐轩也将投资拍微电影，传递人间真善美，她说计划拍5个故事，她都会参演，打算本月开拍，已邀张耀栋、黄炯耀、陈天文与王昱清参与演出。