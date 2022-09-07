杨丞琳“海鲜论”被骂翻 媒体人还原现场：大家骂错方向

近日，有网民挖出杨丞琳之前在旅游综艺节目《还有诗和远方》中的片段。她在节目中试吃豆腐鱼，说自己第一次尝试，其他嘉宾问她怎么没吃过，她回答：“其实我在台湾没吃过什么海鲜，早年家里的经济压力挺大的，其实吃海鲜是奢侈的在那……”她接着提到自己从小就出道，替家里还清债务，“我在台北长大，但是我是广东人，我先生是蚌埠人……我来这节目也是想跟文化圈多交流，觉得可以提升很多，然后学到很多智慧，因为小时候书真的读不多，真的太早就出来工作了。”

此片段一出，网上立即传出杨丞琳说“台湾人吃不起海鲜”的发言，引起网民热议，甚至掀起网战。风波延烧后，杨丞琳并未针对言论风波作出回应，反而在IG限时动态上传节目《沸腾校园》的花絮照。图中的她和一群舞者紧紧相拥，露出灿烂的笑容。她写道：“喜欢这张照片”，只字未提该事件。昨天（6日），她的面簿和IG无预警关闭留言功能，微博账号则一切如常，可以正常留言。

关于网传杨丞琳“台湾人吃不起海鲜”的发言，台湾资深媒体人黄暐瀚看了视频，认为大家好像骂错了方向。首先，杨丞琳并没有说“台湾人吃不起海鲜”。

此外，他认为拿公职人员的标准去要求演艺人员是很荒谬的，“杨丞琳去中国大陆唱歌录节目，怎么了吗？她是台湾民代？是公职人员？她在大陆的事业，是靠台湾民众给选票来决定成败吗？既然不是，就该差别看待。”

至于“我是广东人”说法，应该这样解读，“先生是李荣浩，爸妈来自广东，在台北长大。这些都是改变不了的亲属血缘事实，生气什么？”

黄暐瀚直言：“网络上的截图，等于把‘早年家里的经济压力也挺大的’这句给直接神隐掉了，小时候家里穷，吃不起海鲜，跟现在当了大明星，IG有一堆大啖海鲜的照片，有什么冲突？一直酸要帮她‘恢复记忆’的酸民们，酸到何时是个头？”

网红音地大帝则认为，如果一开始就说小时候家贫没吃过什么海鲜，不用刻意强调在台湾，或许比较不会造成误会。