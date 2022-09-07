郑秀珍晒比基尼照推介吸乳器 网民反应两极

郑秀珍前天（5日）在社媒上载自己穿着比基尼的上半身照，文字内容介绍两款免手持吸乳器（Breast Pump）产品。她说：“看到这张照片（指比基尼照）不要想歪，我想介绍吸乳器给喂母乳的妈妈们。”她强调，发文不涉及商业利益，她未收取任何宣传费，纯粹为了推荐好产品。

不过，郑秀珍的比基尼照引起网民的两种反应：一派赞叹她的“伟大”身材，称赞47岁的她身材依旧。另一派则不以为然，自称“一个安娣”的网民则建议她用更有创意的方式带出信息，介绍吸乳器其实不用秀“事业线”，另有网民指图文不符，具误导性。

郑秀珍在社媒回复网民“一个安娣”说：“谢谢你的建议。我鲜少分享关于哺乳的信息，所以没有关于它的照片，下次会更有创意，或许网民可提议。”

郑秀珍：网民说什么我都能接受

郑秀珍昨午（6日）接受《联合早报》访问时爽朗说：“那张照片没什么嘛，都这个年代了！基本上，不管是什么事都会有不同的意见，所以我没问题，说什么都接受！”

至于为何选用比基尼照配文，她解释，早上上网看到好产品，想跟网民推荐，手头上没有相关的照片，“不知道要放什么图，所以就放这张，因为是关于胸部的产品。”她认为，网民并非批评她，相反的，她觉得网民是好意提醒她。

郑秀珍也提到自己已将近八年没拍戏，不解为何还有关注度，“可能就会有人说，如果不想被关注，那就不要在社媒分享事情，但现在是社媒的时代，为什么我不可以分享？当然我明白，一旦当过艺人，大家就永远知道你是谁。无论如何，还是谢谢大家有兴趣知道我的消息。”

郑秀珍透露，她最近再次推戏及节目，“谢谢观众、导演还记得我，但我已明确表示不会再回去演艺圈了。这么多年没拍戏，我已经不知道演艺圈发生什么事了，也不想回去（演艺圈）了。”