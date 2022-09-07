“美女堆里吃饭”许雅钧回应了 小S甩夫合体女儿们演“高级厌世脸” 

（台北讯）44岁小S和老公许雅钧结婚17年育有3女，后者最近被台湾狗仔盯上。据壹苹新闻网拍到，52岁的许雅钧开着小S的车子从豪宅驶出，去到附近巷子的私人招待所，没多久1名上围丰满的长发女子从私召车下来，跟他进去。随后许雅钧与该女子一前一后坐上座车后座，及1名男子同行去到竹北，与乘坐一辆高级豪车前来的一群美女，一起到一家隐密的日式餐馆享用顶级日料。

被媒体提问时，小S说：“他不是公众人物，不回应。”许雅钧也以同样方式答复，但后来回应说：“朋友请吃饭，去新竹的一家餐馆，车子坐不下，我帮忙接送，车上有男有女，回来的时候，女生就坐别的车了。”

在一些吃瓜群众的眼里，小S似乎嫁得不好，疑似曾遭家暴不说，三个女儿更曾被吐槽土气、颜值不如自己。但也有不少人相信她和老公感情不错，不存在家暴行为，否则按照小S的性格，不可能维持15年的婚姻。另外三个女儿们都已亭亭玉立，曾被形容“高级厌世脸”的外貌，如今收获一片如潮般的好评。

小S带仨女儿为杂志拍封面。（互联网）

最近，小S便带着仨女儿一起拍杂志封面，母女四人穿同款衣服，扎着一样的羊角辫，全家一起上演“高冷厌世脸”，镜头感超赞。

小S和仨女儿5年前的杂志封面照。（互联网）

合照时，小S稳居C位，右边斜刘海的是老大Elly，都说她长得像韩国女星金高银。左边是老二Lilly，和妈妈一样是双眼皮，有说长得像易烊千玺。老三平日最放飞自我，性格活泼开朗，搞怪程度最得妈妈真传。被三个女儿环绕的小s幸福感爆棚。

这并不是小S母女四人第一次合体拍摄杂志封面。2017年，她们便合体过，当时四人虽没有穿同款衣服，但戴了同款假发，不过当时的表情不像现在这么高冷。

网民看了照片，说小S和女儿们这个状态，与其说是母女，倒不如说是姐妹。