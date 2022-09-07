杨丞琳称家境差引两派论争 被起底“从小戴牙套学芭蕾”

（台北讯）杨丞琳演艺重心由台湾转往中国大陆发展，日前在大陆综艺脱口“在台吃海鲜是奢侈的”，引爆台湾网民怒火，如今出现两派声浪，话题持续延烧。

“台湾迷因”粉专：明挺暗酸

知名面簿粉丝团“台湾迷因”指杨丞琳小孩戴得起牙套，能从3岁学芭蕾11年，“其实是经济条件不好的家庭，刚好戴牙套也不方便吃海鲜，所以吃海鲜是奢侈的。”表面呼吁“大家不要误会她”，其实是狠酸。

知名粉专“台湾迷因”晒出2张新闻截图，内容提及杨丞琳小时候的生活，3岁就被送去学芭蕾舞，苦练了11年，13岁戴了牙套矫正牙齿2年，说：“请大家不要再抹黑杨丞琳，杨丞琳意思是在她小时候，在台湾一个给小孩戴得起牙套，然后能从3岁学芭蕾11年的家庭，其实是经济条件不好的家庭，刚好戴牙套也不方便吃海鲜，所以吃海鲜是奢侈的，请大家不要误会她。”

这篇起底文也引发许多网民留言，“我真心不认为能学芭蕾跟装牙套的家庭有多拮据，连我开始工作之后要矫正都觉得贵到哭”“好后悔小时候吃太多海鲜，不然我也可以学芭蕾戴牙套了”。

杨丞琳在节目中说从小家庭经济不好，所以没吃过什么海鲜，过去受访时也透露14岁时爸妈就离婚，妈妈扛下一家的经济重担还要还爸爸的债务，心疼又懂事的她四处寻求机会，希望能帮忙分摊爸爸的债务。如今被挖出曾被送去学芭蕾和戴牙套，让许多人傻眼。

博客“中古小姐”：贫穷富有都是个人定义

博客“中古小姐”直言看了完整视频，但打从心底不觉得杨丞琳说的“其实在台湾没吃过什么海鲜”是指小时候。她说：“退一千步假设她是好了，那么她小时候的穷到底有多穷？请问查证了吗？”她指出杨丞琳从小学芭蕾舞、13岁就戴牙套，唸的也是学费稍贵的华冈艺校，直言：“她家都能负担这些还是要说自己从小家庭经济压力挺大的、要说自己穷也完全OK，本来贫穷富有都是个人定义。”同时感叹：“尤其过去多穷多惨已经成为网络人设标准作业程序。”

王思涵是少数挺身为杨丞琳讲话的艺人。（取自艺人面簿）

“爆废公社”面簿发文：留言功能8月初已关闭

但也有网民点出杨丞琳在节目中的原意：“因为小时候家境差，所以吃海鲜很奢侈。”认为这句话“没有错”。

“爆废公社”面簿发文称，杨丞琳在节目中的原意是，“因为爸爸背了千万（台币）的债，小时候家境不太好，所以吃海鲜是奢侈的一件事”，自己从小是爷爷带大的，家里经济状况非常差，小时候晚餐几乎是猪肉、香肠，海鲜久久才吃一次，大部分是吃虾子或蛤蜊，因此也认为吃海鲜是奢侈的事，认为杨丞琳说得并没有错。

很多人质问“家穷为什么还能学芭蕾、戴牙套？”该文认为，爸妈支持小孩的梦想天经地义，“如果她妈妈把投资在杨丞琳身上的费用都拿去吃海鲜，现在还是穷人吧？”

此外，文章也指出，杨丞琳并不是因为“海鲜事件”关闭IG、FB的留言功能，“她的留言功能在8月初的时候早就关闭了”；关于节目视频内容，“杨丞琳说的是‘台湾’并非‘中国台湾’，是节目组加字幕上去的”，而且，他发现节目中对话镜头是不顺畅的，猜测是节目组刻意剪辑杨丞琳原本的话，导致播出时产生误会。

贴文一出，吸引千名网民留言，“她本人都没出来解释了，你在急着解释什么”“她不可以说在那边是奢侈的，她应该要说‘以前吃海鲜是奢侈的’”“重点是她访谈内容讲的都是贬损台湾的东西，谁在吃东西吃一吃突然说我是哪里人啊，这种访谈根本就是设计过的好不好？要不要这么天真”。

王思涵：为什么台湾人永远只会欺负台湾人？

前少女队成员王思涵跳出来力挺，心疼杨丞琳因此被网民出征，气得直说“为什么台湾人永远只会欺负台湾人？”王思涵6日在面簿转发资深媒体人黄暐瀚替杨丞琳缓颊的贴文，写下“我真的看不懂...为什么台湾人永远只会欺负台湾人？”批评酸民有时间在网上谩骂，不如多做点善事，关心弱势的社会底层。贴文底下引来网民赞同：“真的很可怜，断章取义一面轰炸，两边玻璃心跟酸民水准感觉差不多”。