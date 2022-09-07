小女儿染疫 陈豪陈茵媺新剧停工

（香港讯）防不胜防，一向防疫滴水不漏的陈豪和陈茵媺也“失守”，小女儿日前确诊冠病，两人相隔多年再合作的新剧唯有暂时停工。

疫情暴发至今，陈豪和陈茵媺夫妇在防疫上出了名的谨慎小心，尤其陈豪，为确保太太及孩子的健康，出外工作宣传，甚至上电视节目都罩不离口，除了日前随《白色强人II》卡司上《超级无敌奖门人》节目全程无罩之外，即便回家后，他也大部分时间独处在露台生活，并于独立卧室睡觉，几乎24小时戴着口罩，而今夫妇俩相隔多年再合作拍剧《罗密欧与祝英台》，夫妇俩也高度戒备，回家后即刻躲在房里“自我隔离”，以免孩子染上冠病。

奈何，所谓防不胜防，根据香港媒体报道，日前由于陈豪和陈茵媺一家因帮佣确诊，以致小女儿女Camilla也确诊，让夫妇俩非常担心，全天候贴身照顾，加上两人都是密切接触者，需要隔离，故剧组也告暂时停工。

香港媒体就停工一事致电《罗》监制陈维冠，他承认陈豪夫妇是密切接触者，说上周六（9月3日）陈豪夫妇拍完戏后获悉女儿确诊，虽然之后两天仍持续开工，但之后就休息四天。

复出拍剧 陈茵媺积极锻炼

与陈豪2013年结婚后育有两子一女，为全力照顾家庭，陈茵媺（Aimee）淡出娱乐圈，已有八年没有拍剧的她，日前决定复出，接拍监制陈维冠监制的新剧《罗密欧与祝英台》（暂名），并和丈夫陈豪相隔12年再合作。

复出拍剧，Aimee当然不容有失，花费心思去读剧本及狂操武打动作，为新剧作最佳准备。日前她上载靓照，穿上紧身背心的她明显清减不少，状态大勇！