金钟奖入围：李铭顺拼男配硬碰吴慷仁 女星反串破天荒争视帝

2022年度台湾电视金钟入围名单揭晓， 由郭子乾、温升豪主演的《茶金》入围16项奖，是本届入围大赢家，而谢盈萱主演的《俗女养成记2》入围15项奖，紧追在后。

本地视帝李铭顺以《逆局》“退而求其次，力争戏剧节目男配角奖。他将面对《斯卡罗》的吴慷仁、《茶金》的薛仕凌和《火神的眼泪》的刘冠廷的挑战。吴慷仁曾获金钟最佳男主男配以及台北电影节影帝、亚洲电视大奖视帝，薛仕凌是上届戏剧节目男主角得主，刘冠廷是金钟金马双料男配角，李铭顺要取胜一点也不轻松。

谢盈萱凭《俗女养成记2》《四楼的天堂》同时入围戏剧节目女主角奖，遇到《华灯初上》双姝林心如和杨谨华的拦截。

杨祐宁则以《华灯初上》《良辰吉时》同时问鼎戏剧节目男主角奖和迷你剧集(电视电影)男主角奖，非常风光。有趣的是，他在戏剧节目男主角奖将面对女星陈亚兰的挑战，后者在《嘉庆君游台湾》中反串演出。

薛仕凌以《我是自愿让他杀了我》和《茶金》，分别入围迷你剧集(电视电)男配角奖和戏剧节目男配角奖。

陈亚兰以女儿身入围男主角奖。（互联网）

主持方面，常客吴宗宪和曾国城又再碰头。吴宗宪以《综艺大热门》和《综艺玩很大》，分别在综艺节目主持人奖和益智及实境节目主持人奖，对上《型男大主厨》和《全民星攻略》的曾国城。

Lulu以《综艺大热门》《婚礼歌手》角逐综艺节目主持人奖，将得通过《熙娣想聊》小S那关。

杨祐宁、谢盈萱、吴宗宪、曾国城、Lulu、薛仕凌都有两席入围，但谢盈萱、Lulu入围都在同一奖项，其余4人则有成为双料得主的机会。

小S暌违金钟奖项14年，这次卷土重来，竟然又遇上黄子佼和曾宝仪。三人恩怨情曾经有过复杂的恩怨情仇，在2015年金钟奖上一笑泯恩仇。后来三人发展轨迹不同，不再碰面。谁料随着小S推出《熙娣想聊》，竟然在综艺节目主持人奖碰到黄子佼的《婚礼歌手》，成为争奖对手。曾宝仪则以《我们回家吧2》角逐生活风格节目主持人奖。颁奖礼上三人“冤家路窄”，恐怕又要引起话题。

今年也首度将节目、戏剧奖项分开颁发，分别在10月21日、22日举办，其中节目类共有21项奖、戏剧类27项奖。此外，戏剧类也新增4项奖，包括戏剧类节目造型设计奖、戏剧类节目视觉特效奖、戏剧配乐奖、主题歌曲奖。

热门剧《华灯初上》的杨谨华（前排左三）和林心如（前排右三）将竞争视后。（互联网）

第57届金钟奖主要入围名单：

【戏剧节目奖】

俗女养成记2

茶金

逆局

斯卡罗

华灯初上

【戏剧节目男主角奖】

朱轩洋/逆局

查马克.法拉屋乐/斯卡罗

郭子乾/茶金

陈亚兰/嘉庆君游台湾

杨祐宁/华灯初上

温昇豪/茶金

【戏剧节目女主角奖】

林心如/华灯初上

范菲/国际桥牌社第二季

杨谨华/华灯初上

谢盈萱/四楼的天堂

谢盈萱/俗女养成记2

【戏剧节目男配角奖】

吴慷仁/斯卡罗

李铭顺/逆局

陈家逵/四楼的天堂

章广辰/华灯初上

刘冠廷/火神的眼泪

薛仕凌/茶金

【戏剧节目女配角奖】

于子育/俗女养成记2

王真琳/四楼的天堂

李杏/茶金

陈庭妮/火神的眼泪

刘品言/华灯初上

谢琼煖/华灯初上

【迷你剧集(电视电影)男主角奖】

王柏杰/比悲伤更悲伤的故事:影集版

吴朋奉/降河洄游

林鹤轩/池塘怪谈

范少勳/比悲伤更悲伤的故事:影集版

杨祐宁/良辰吉时

【迷你剧集(电视电影)女主角奖】

王渝萱/台北过手无无日

余佩真/公视新创短片-蝴蝶

林辰唏/第一次遇见花香的那刻

邵雨薇/比悲伤更悲伤的故事:影集版

蔡淑臻/我是自愿让他杀了我

【迷你剧集(电视电)男配角奖】

白润音/比悲伤更悲伤的故事.影集版

段钧豪/良辰吉时

曾少宗/比悲伤更悲伤的故事:影集版

黄冠智/降河洄游

薛仕凌/我是自愿让他杀了我

【迷你剧集(电视电)女配角奖】

王琄/公视人生剧展-无常日常

李雪/台北过手无瞑无日

週采诗/良辰吉时

姚以缇/比悲伤更悲伤的故事:影集版

程予希/第一次遇见花香的那刻

【综艺节目奖】

#T-POP我们听大的!!

HiHi导览先生

大嘻哈时代

婚礼歌手

熙娣想聊

【综艺节目主持人奖】

小S/熙娣想聊

吴宗宪、陈汉典、Lulu/综艺大热门

胡瓜、阿翔、赖慧如、篮篮、郭忠祐/综艺大集合

曾国城、卓文萱、詹姆士、吴秉承/型男大主厨

黄子佼、Lulu/婚礼歌手

【益智及实境节目奖】

上山下海过一夜

全民星攻略

全明星运动会

决战水下伸展台

阮三个3

【益智及实境节目主持人奖】

Janet/决战水下伸展台

吴宗宪、KID/综艺玩很大

徐展元、蔡尚桦、钱薇娟、江宏杰/全明星运动会

曾国城、蔡尚桦/全民星攻略

杨贵媚、施名帅、温贞菱、林柏宏/阮三个3

【生活风格节目奖】

出发吧!铁三角

我们回家吧2

浩克慢游

部落抓风味

谁来晚餐13

宝岛神很大

【生活风格节目主持人奖】

王浩一、刘克襄/浩克慢游

柯大堡/宝岛神很大

高志/台湾好吃惊

曾宝仪/我们回家吧2

廖科溢、谢哲青、工头坚/出发吧!铁三角

窦智孔/台湾第一等