娱乐吃瓜：能载舟亦能覆舟 这些明星都曾暂别社媒

回想看看，你今天是否有给喜欢的明星点赞或留言呢？

社交媒体的普及不仅改变了人与人之间的联系方式，更大大影响了艺人与粉丝之间的互动。近年，原先走“神秘路线”的大咖明星纷纷开设了个人的IG账号，但与此同时，也有不少明星决定暂别社交媒体。他们是为了什么原因而“退网”？又有哪些离开过的明星选择重返社媒？一起随zaobao.sg来看看！

权怡凤──身体微恙还是休息放假？

权怡凤上传自拍照，宣布暂别社媒。（图/IG）

本地主持阿姐权怡凤上个月初（8月4日）自爆因身体状况微恙而决定暂别社媒。

权怡凤晒出一张自拍照，写道：“第三系列的《权听你说》拍摄结束，因为身体微恙需要静心休养调理身体一段时间，除了商业模式以外基本上不大会在社交媒体上出现了。”她还透露：“当大家看到《权听你说3》播映时或许会觉得我外形上有些浮肿和变化，请大家多多见谅，把头发剪短也是为了方便调养身体，包括现在所看到上照片都是经过美图满级P图后的特效，真实情况实在不忍目睹。”

然而，她之后修改了发文内容说：“目前有一点肿胀，因为伙食太好不舍得浪费。”她提及录完节目要休息放假去，社交媒体也不会营业。经纪人回复媒体询问时，表示权怡凤只是想在完成节目录影之后休息。至于暂别社媒的真正原因，或许要等她回归方可得知了。

权怡凤曾在自己的社媒上帮郭亮及杨志龙拉票。（图/截自面簿）

权怡凤之前常在社媒上分享生活大小事，今年“红星大奖”时，已经上了“神台”的她更用自己的社交平台义气相挺，为郭亮和杨志龙拉票。

Tom Holland──蜘蛛侠不是第一次告别社媒

“蜘蛛侠”Tom Holland两度告别社媒。（图/IG）

凭漫威《蜘蛛侠》系列电影在全球走红的汤姆霍兰（Tom Holland），8月14日在社媒IG上突然宣布自己将暂时退出社交媒体。他透露，网上的流言蜚语对他的精神状态带来极大的负面影响，他需要一些时间来沉淀，才会选择将社交媒体的应用都删除。

实际上，这并不是Tom Holland首次暂别社媒。他曾在2020年2月宣布要退出IG，他当时受访时说：“它控制了我的生活，我变得越来越着迷在一些事情，像是多少人给我赞、大家说我的照片怎么样、谁谁谁上传了什么，我发现比起真实的人生，我更在意在IG上生活的样子。”他还补充：“我觉得疯狂使用IG只是在逃避你不想面对的事，所以当你开始愿意面对这件事，人生会变得比较快乐。”

因戏结缘，Tom Holland与女友Zendaya的官宣认爱照吸引超过2000万人点赞。（图/IG）

至截稿为止，Tom Holland的IG共有6800万的追踪数。其中最有名的一则贴文是2021年9月Holland在IG祝女友辛蒂亚（Zendaya）生日快乐，并以“我的MJ”（片中角色名字）官宣示爱，该帖引来超过2000万人点赞，成为该年度IG点赞数第10名的照片。

不少艺人暂别，也有不少明星选择回归社媒。

邓紫棋──没有社媒 心清净很多

邓紫棋发行新专辑的同时回归社媒。（图/IG）

歌手邓紫棋今年初无预警清空自己的社交媒体账号，“消失”在网络世界。她当时写下：“昨天出席完闭关前最后一个公开活动，今天我将正式进入全闭关阶段，好好生活，好好感悟，好好准备。”

今年8月，邓紫棋推出新专辑，也时隔半年多回归社交媒体。被问及暂离社媒的感想，她坦言自己的心清净很多，“有时候不用去听太多声音，心思就能集中去做想要做的事情。”她说，以前几乎每5分钟就会去刷手机，想听听看外面对自己的回应和看法。如何克制自己想上社媒的习惯？邓紫棋说她删除应用程序，完全切断自己的后路，再给自己一些时间，久了就不会去想碰。

Selena Gomez──更新与“离开”并不冲突

Selena Gomez一度曾是IG上粉丝数最多的社群女王，截稿为止拥有3.4亿的追踪数。（图/IG）

赛琳娜·戈梅兹（Selena Gomez）一度曾是IG上粉丝数最多的社群女王，一直到2018年才被葡萄牙球星罗纳尔多（Ronaldo）超越。然而，社媒像是把双刃剑，为她带来流量，同时也在伤害她。

Selena Gomez自2017年动了肾脏手术后，身体状况一直反反复复，数度送医。同时，网络上开始出现攻击她的声浪，甚至有设计师公开辱骂她“好丑”。2018年9月，Selena Gomez宣布暂离社交媒体，她说虽然感激这些管道可以让自己发声，她仍决定要“后退一步”，把握当下，好好生活，她还不忘提醒粉丝，要以善意和鼓励的言论代替负面批评。之后便传出她身体不适、心理状态也不佳，入院治疗的消息。

时隔4个月，Selena Gomez重返IG，表示过去的那年是个自我反思、挑战和成长的一年，但正是因为有了这些挑战，她才能看清自己是谁，有多大的能耐可以克服困难。虽然过程不易，但她“为现在的自己感到自豪，并期待着未来的一年”。

然而，2020年Selena Gomez受访时坦言：“我之所以回归社交媒体，是因为我要发新歌了，需要宣传。我昨天对我的好友说，我很快就会将社交媒体从我的手机上卸载。”Selena Gomez说：“我很容易上瘾，这对健康不利。”

远离社交媒体并不代表要将自己的社媒账号删除。Selena Gomez去年接受外媒采访时透露，自己的社媒账号交由助理打理，而她本人已经有超过4年半的时间没有接触社媒了，“这完完全全改变了我的人生，我现在更幸福、更活在当下、也可以与更多人交流。”

井柏然──再见微博、我回来了

井柏然曾于2016年无预警宣布要退出微博。（图/微博）

中国男星井柏然于2016年9月无预警发文说要退出微博，他之后也关闭了评论的功能，令不少粉丝感到错愕。外界猜测他告别社媒的原因与好友乔任梁的离世有关。乔任梁在家中自杀离世，不少艺人发文惋惜送别。网民发现曾一起参加比赛的井柏然没有发微博表态，纷纷涌入他的微博质问他为什么不发微博悼念乔任梁。

井柏然隔天发微博，写道：“难过，不敢相信，直到现在仍不愿相信，请大家尊重他。”2016年9月22日，井柏然出席了乔任梁的告别式。隔天，他宣布退出微博。

有媒体问及他告别微博的原因，井柏然曾说：“其实我特别希望可以把手机给扔掉，因为我最苦恼、最不喜欢的事情就是微信啊、微博啊，这些东西。有的人会时不时看看微信、看看朋友圈，我自己不玩朋友圈，所以微信对于我来讲就是一个工作的工具，但是我特别不喜欢，因为时不时就要看一下，会有心理压力。”

值得一提的是，井柏然的“手写微博”常常成为网民热议的话题。他说，手写微博一直是他和粉丝的一种交流方式，自己平时看鸡汤语录时会得到精神上的鼓励，所以他相信这对其他人也会有所帮助。

井柏然微博上常见的“手写微博”，相当受粉丝欢迎。（图/微博）

2019年的大年初一，井柏然时隔2年多再度更新微博，晒了一张自己和小猪的自拍，以“拜年”方式宣布回归社媒。