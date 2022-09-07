V爆绯闻后首晒“疑似约会照” 一文看Jennie“大咖恋爱史”

（首尔讯）BLACKPINK成员Jennie5月被拍到疑似与防弹少年团（BTS）成员V同游济州岛，日前4度遭外流私密同框照，“VJ恋”甚嚣尘上。他俩爆出绯闻后，上月底先后飞到纽约工作，最近不约而同贴出当时的旅游纪录，出现类似的海上夕阳照，引发网民猜测2人在纽约时偷偷约会。

V爆发绯闻后一直没有更新IG，上次发文已是5周前。他星期二（6日）终于贴出多张旅游照，标注地点在纽约，与粉丝分享当时的回忆。其中一张夕阳风景照，看似搭乘渡轮拍摄，却被眼尖的网民发现，Jennie上月31日分享的纽约视频中，也出现渡轮与日落的搭配，怀疑2人当时就在同个景点密会，“VJ恋”再度引起热议。

V与Jennie上月底不畏流言纷扰，接连前往纽约工作，结束画报拍摄的V回到韩国机场，被大批媒体包围抢拍，神色自若挥手示意。不过抢先一步回家的Jennie就略显无奈，她参加完MTV音乐录影带大奖后返韩，一开始进到入境大厅还能微笑对粉丝、镜头打招呼。但媒体突然涌上，让她低头皱眉，不时伸手遮脸，似乎因骇客盗图事件，受到不少压力，让粉丝十分不舍，直呼“放过他们吧”“偶像就不能谈恋爱吗”。

V分享纽约的夕阳照（左图），恰巧Jennie也曾上传纽约行的日落照，两人遭疑当时一起约会。（取自艺人IG）

事件引人重挖Jennie的历史，发现她历任交往的对象都是大咖。

Jennie vs KAI

2019年，韩媒开年大瓜就是她和EXO成员金钟仁（KAI）正在交往。要知道BLACKPINK 2016年才出道，早期行程一直都很密集，何况2018年11月Jennie又先队友一步单独发片，按常理来说她要准备个人单曲，还要打歌宣传，肯定紧张忙碌压力大。没想到韩媒拍到11月底，她的单人表演初舞台这天，Jennie竟然还有空和金钟仁一起出街兜风，还到公园约会。12月初，KAI结束海外行程后也立即去见Jennie，两人像是处于百分百的热恋状态。

Jennie和金钟仁都是偶像，通常公司应对类似传闻都是冷处理。比如，Jennie的经纪公司YG对外称“完全不知道此事，正在确认中”就再无下文。媒体方面要跟进只能描述“疑似恋爱”，粉丝也可以抱着这份坚守直到天荒到地老。

KAI和Jennie被韩媒拍到约会。（互联网）

耐人寻味的是，那年SM在几小时后竟然回应称，Jennie和金钟仁“是彼此怀有好感的关系”，算是认了这门“亲事”。

虽然这段恋情只“见光”了25天就宣告终结，但两人所属公司一直是粉丝自认的“对家”。当YG小公主跨越“世族情仇”牵手SM天团偶像，还能全程掌握主动权，外界免不了要对Jennie刮目相看。

Jennie vs GD

去年2月，韩媒曝光了Jennie和同社前辈权志龙（GD）的恋情，说两人“已经恋爱一年左右”，而且他们身边有不少人都知道这段关系存在。

Jennie作为BLACKPINK成员出道前就参演过权志龙的MV，当时大家只道她追星成功，却没想到多年后竟然还能跟偶像恋爱。

Jennie和GD是否交往，也引起韩国狗仔追踪。（互联网）

再算算时间，这段恋情始于冠病疫情爆发时，两个人得以在家中约会，避免被媒体察觉。

YG这次给出的回应是“公司很难确认艺人个人私生活，请谅解。”外界认为相当反常，因为基本等同于默认。不久，媒体又报道了权志龙探班Jennie的消息，说他们感情相当稳定。

Jennie vs V

没人料到，爱情的故事还有新的篇章。2021年12月7号，顶流偶像防弹少年团（BTS）终于开通了个人IG账号，其中人气最高的金泰亨（V）却不像队友们那样只关注了彼此，而是把并非同一公司也没什么明面交集的Jennie也加了关注。虽然他很快就取消了关注，但这事很快引发各方联想。Jennie的社媒为此遭到了恶评攻击。

V后来发文，间接澄清所谓的关注是因为手滑点到了软件的自动推荐关注页面所致，像是要保护Jennie免受更多攻击。

今年5月16号，有网民称权志龙的小号取关了Jennie。这个小号非常私密，只有152人关注，但知道它存在的粉丝却是不少。按爆料网友的说法，权志龙本来关注了Jennie的大小号（@jennierubyjane和@lesyeuxdenini），但后来取消了对Jennie的关注，只关注BLACKPINK其他三名成员。

一时间，关于Jennie和权志龙关系的猜测尘嚣甚上。直到5月23日，有人晒出Jennie和V同游济州岛的照片。虽然照片未经证实，但消息曝光那天，有人发现权志龙姐姐取关了Jennie。这时又有记者爆料说权志龙原定要在国外待一个月，但仅仅隔了一周就匆匆赶回韩国，而他出发前的背包上本挂了个J字配饰，回国时却没有再用这个包，所以合理怀疑是V在其不在韩国时“趁虚而入”，即是说权志龙无辜被甩了。

8月23日，一个神秘账号@Gurumiharibo突然带着重磅图片现身，再度引爆了大众关于Jennie和V恋情的讨论。照片中，对镜做着妆发的显然就是V，而在角落那个正在拍照的女生，看穿搭风格很像Jennie。有人扒出来她的私服、手机壳和美甲，都有与之对应的同款。

这张图引发外界猜想：V和Jennie先后赴美，两人或将要在美国约会。此前一直没对此做任何明确表态的YG娱乐却在这时候斩钉截铁地否认了传闻，说组合是去宣传专辑和登台表演，行程繁忙，“传闻纯属无稽之谈”。

没想到这一回复激出了神秘的@Gurumiharibo，再甩出一张看得清主角样貌的对镜自拍新图，地点就是V的家门口。

继Jennie之后，Lisa的照片也被外泄。（互联网）

@Gurumiharibo到底是谁？他 / 她掌握了多少内情，才可以如此无法无天地发图？有人猜这人或许是一名技艺高超的黑客，黑进了Jennie的手机。据说有粉丝私信骂这名黑客，隔天就发现自己存在手机里的私照被挂出来了。

众说纷纭之间，这名黑客自称拿到照片就主动联系过Jennie，但一直没有得到回复。他还放话说自己如果真的错到要被抓，“那就叫YG和Big Hit（V的经纪公司）来逮捕我！这两家公司如果真的要处理我的话，大概要不了一周时间吧？”

本来在吃瓜的人，开始心疼起隐私得不到保护的Jennie。8月31日，她从美国返韩，明显神色不对，有报道指她在从机场出境到上车离开这短短几步路程中，不断调整口罩松紧度，“疑似呼吸困难”。

@Gurumiharibo这时松口说有很多重要的相关人士来找自己商谈，所以决定不发Jennie和V的亲吻照了，并再三强调那些照片不是假的、这两个人就是在恋爱，还要求公司一定要讲真话。说不发照片的话言犹在耳，这名黑客接着突然公开多张V亲吻Jennie额头、拥抱牵手以及视频通话的图片，同时暗示自己手中有更多证据。

有人分析，如果Jennie的手机被完全入侵的话，那她在即时通讯应用上和别人的对话或者其他操作都会被看光光，甚至黑客还能开启话筒盗听。

9月2日，韩网又传出一组新照片，主角是Jennie的队友Lisa。其内容不涉及恋爱交往这类内容，而是Lisa和队员们关系交好的亲密合照。然而，这是BLACKPINK最近才拍、还没公开过的日常记录。大家不禁怀疑，难道Lisa的手机也和Jennie的一样被黑客实时监控着？

目前还不知道@Gurumiharibo到底想要什么、要干什么，只知道如果一直放任对方逍遥法外，无底线地爆出Jennie、Lisa的私照，那种恐怖是无法想象的。