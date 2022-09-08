杨丞琳“海鲜论”持续挨骂 老公李荣浩也遭殃

（台北讯）杨丞琳“海鲜论”热议不断，中国音乐人呛她“迎合中国自取其辱”，扯进李荣浩一起骂。

上中国节目称在“台湾没吃过什么海鲜”，“小时候家境不好，海鲜算是奢侈品”，杨丞琳引发争议，接连几天受到各路网民抨击。

以“毒舌”著称的中国音乐人丁太升炮轰她“昧着良心扯这种蛋”。他在社交媒体发文批评杨丞琳撒谎，迎合、讨好中国，说出了自欺欺人、自取其辱的话语。

他说：“台湾又不是安徽那样的内陆省份，海鲜还是很多的，价格便宜味道又好，何必昧着良心扯这种蛋？这跟那些台湾人嘲笑（中国）大陆人吃不起茶叶蛋有什么区别？”

丁太升自称对杨丞琳没有恶意，不过确实不喜欢她的丈夫李荣浩，“一边说着音乐没有好坏之分，一边投机写着疫情歌曲，水准之低劣，内核之反智，姿态之丑陋，真让人恶心。一个音乐人活成那个样子，不如找根吉他弦把鸡鸡勒掉算了。”

前“少女队”成员王思涵声援杨丞琳

另一方面，前“少女队”成员王思涵发文力挺杨丞琳：“为什么台湾人永远只会欺负台湾人？”

王思涵声援杨丞琳，引发一连串热议。（图／互联网）

王思涵写道：“我真的看不懂……小时候家境贫穷吃不起海鲜是甘你屁事？”，若“有那么多时间在网路上谩骂，还不如去做点善事吧”。

王思涵声援杨丞琳，却引来网友呛声：“她（杨丞琳）说她是广东人耶，你是不是搞错什么？”

炮轰杨丞琳的网友留言洗版：“重要的不是杨丞琳小时候吃不吃的起海鲜，重要的是一个身为中华民国拿着台湾身分证、享有台湾健保，在台湾拍过大大小小的偶像剧，发过好多首歌，最后转往中国发展却直接说自己是广东人。”

不过，也有挺杨丞琳的网友认为她“真的很可怜，断章取义的一面轰炸”、“仇恨教育已经完全成功洗脑了”。